Son Dakika Haberleri: 8 aylık hamile kadın motordan düştü
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8 aylık hamile kadın motordan düştü

2 saat önce

Bursa'da tekerleği tramvayın raylarına sıkışarak devrilen motosikletten düşen 8 aylık hamile kadın yaralandı.

8 aylık hamile kadın motordan düştü, System.String[]

Bursa'da tekerleği tramvayın raylarına sıkışarak devrilen motosikletten düşen 8 aylık hamile kadın yaralandı.


Kaza Kent Meydanı'nda meydana geldi. 8 aylık hamile eşini motosikletiyle doktor kontrolüne götüren özel güvenlik görevlisi Aykut Eken'in kullandığı motosikletin, Uluyol istikametinden Santral Garaj istikametine seyrederken ön tekerleği tramvayın raylarına sıkıştı. Dengesini kaybeden Aykut Eken, 8 aylık eşi Eda Eken ile birlikte yere düştü. Yaralanan hamile kadın bir daha yerden kalkamayınca olay yerine ambulans çağrıldı. Sedyeye konulan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.


Eşinin ardından motosikletine polis ekiplerinin yardımıyla yeniden binen genç adam hastanenin yolunu tuttu. Aykut Eken, "Kontrolden geliyorduk, bu raylardan bir çok motosikletçi şikayet ediyor. Üzerinden geçerken birden kaydı, ne olduğunu anlamadık. Eşim 8 aylık hamile" diye konuştu.


Olayı gören Metin Orcan isimli vatandaş ise, "Ben bu kazanın olduğu yerde esnafım. Raylardaki çöküntü yüzünden her gün motosikletli bir çok kişi burada düşüyor. Konuyla ilgili CİMER'e yazdım, ne olur birine bir şey olmadan tedbir alınsın" diye konuştu. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
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