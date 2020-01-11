8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı (2) - Son Dakika

8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı (2)

18 dakika önce

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILARKonya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapmaktan gözaltına alınan 8 aylık hamile Alime Ç. (23) ile birlikte Ali Erkan B. (47) ve Murat K. (33) ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Seydişehir Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı (2), System.String[]

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapmaktan gözaltına alınan 8 aylık hamile Alime Ç. (23) ile birlikte Ali Erkan B. (47) ve Murat K. (33) ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Seydişehir Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Seydişehir, Ali Erkan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:50 Kaynak: DHA
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