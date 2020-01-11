8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı (2) - Son Dakika

Konya 'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapmaktan gözaltına alınan 8 aylık hamile Alime Ç. (23) ile birlikte Ali Erkan B. (47) ve Murat K. (33) ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Seydişehir Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklamalar: Olumsuz bir ihbar bulunmazken 4,7 şiddetindeki deprem, Şarköy'deki depremlerle farklı fay hatları üzerinde

Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu