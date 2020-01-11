8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı (2) - Son Dakika

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8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı (2)
18 dakika önce
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILARKonya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapmaktan gözaltına alınan 8 aylık hamile Alime Ç. (23) ile birlikte Ali Erkan B. (47) ve Murat K. (33) ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Seydişehir Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:50 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapmaktan gözaltına alınan 8 aylık hamile Alime Ç. (23) ile birlikte Ali Erkan B. (47) ve Murat K. (33) ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Seydişehir Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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