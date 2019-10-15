8 aylık hamile olan Tülin Şahin podyuma çıktı!
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Fashion Week'te Yakup Biçer'in Pehlivan temalı defilesinde doğumuna bir ay kalan Tülin Şahin'de podyuma çıktı.
Fashion Week'te Yakup Biçer'in Pehlivan temalı defilesinde doğumuna bir ay kalan Tülin Şahin'de podyuma çıktı.
#TülinŞahin #FashionWeek
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:07
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