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8 aylık hamile polis memurunu öldürmekle suçlanan Taliban'dan açıklama: Olayla ilgili bilgimiz var, inceleme sürüyor - Son Dakika
BBC

8 aylık hamile polis memurunu öldürmekle suçlanan Taliban'dan açıklama: Olayla ilgili bilgimiz var, inceleme sürüyor

06.09.2021 08:36

Taliban'ın Afganistan'daki kontrolü ele geçirmesi sonrası Taliban militanları, Banu Negar isimli hamile bir polis memurunu evinde akrabalarının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Olayla ilgili bilgimiz var, inceleme sürüyor" diyerek, Taliban'ın Negar'ı öldürmediğini teyit edebildiklerini söyledi. Mücahid, Taliban'ın geçmiş yönetimle çalışan kişileri affettiğini ekleyerek, Negar'ın ölümünü "kişisel husumet ya da başka bir konu" olarak niteledi.

Afganistan'ın Firuz Koh kentinde birçok kişinin cezalandırılmaktan korkarak konuşmayı reddetmesi nedeniyle Banu Negar isimli hamile polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olayın ayrıntıları hala netleşmiş değil. Ancak üç kaynak, Cumartesi günü Taliban'ın Banu Negar'ı dövdükten sonra kocası ve çocuklarının önünde vurarak öldürdüğünü kaydetti.

8 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Negar'ın akrabaları, yüz bölgesi tamamen bozulmuş cansız bir bedenin ve duvara sıçramış kan izlerinin görüldüğü fotoğrafları da ulaştırdı. Ailesi, yerel bir cezaevinde çalışan Negar'ın sekiz aylık hamile olduğunu aktardı.

Akrabalarının anlattığına göre, üç silahlı adam Cumartesi günü Negar'ın evine gelerek aile üyelerinin ellerini bağladı ve evde arama yaptı. Bir tanık, eve zorla giren bu kişilerin Arapça konuştuğunu ileri sürdü.

Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban, 8 aylık hamile bir polis memurunu öldürmekle suçlanıyor
Taliban tarafından öldürülen kadın polis Banu Negar.

TALİBAN KENDİNİ ILIMLI GÖSTERMEYE ÇALIŞSA DA ŞİDDET OLAYLARI KESİLMİYOR

Kadın polis Banu Negar'ın öldürülmesi, Afganistan'da kadınlara yönelik baskının arttığına ilişkin haberlerin yoğunlaştığı bir sırada geldi. 15 Ağustos'ta ülkede yönetimi ele alan Taliban kendisini geçmiştekinden daha ılımlı gösterme arayışında olsa da, baskı ve şiddetin sıklıkla yaşandığına dair haberler medyaya yansımaya devam ediyor. İnsan hakları grupları intikam amaçlı öldürmelerin, tutuklamaların bazı dini azınlara, kadınlara ve çeşitli kimliklere yönelik baskının sürdüğünü aktarıyor. Taliban yetkilileri ise geçmiş dönemin yönetimin çalışmış kişilere yönelik intikam arayışlarının olmayacağını savunuyor.

"ÜLKEDE KADINLARA YÖNELİK İSTİSMAR VE TACİZİN BOYUTUNU KESTİRMEK ZOR"

BBC Diplomasi Muhabiri Lyse Doucet, Taliban'ın iktidarı aldıktan sonraki ilk basın toplantısında "Hınç ve intikam yok" mesajını verdiğini hatırlatarak, "Taliban'ın açıklamalarıyla, her bir militanın silahıyla kendi alanını kontrol ettiği sokaklardan gelen sinyaller arasında makas açılıyor. Ülke genelinde, özellikle de kadınlara yönelik istismar ve tacizin boyutunu kestirmek zor" diyor.

Doucet, " Kabil'de konuştuğum herkes kaygılı. Bunlar arasında eski hükümetin danışmanları, havayolunun kabin ekibi, öğretmenler, kuaförler var. Bazıları açıkça korktuğunu söylüyor. Bazıları evlerinde gizleniyor" diye ekliyor.

8 aylık hamile polis memurunu öldürmekle suçlanan Taliban'dan açıklama: Olayla ilgili bilgimiz var, inceleme sürüyor

Afganistan, Cumartesi, Taliban, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 8 aylık hamile polis memurunu öldürmekle suçlanan Taliban'dan açıklama: Olayla ilgili bilgimiz var, inceleme sürüyor - Son Dakika Dünya

BBC

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