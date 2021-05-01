8 AYLIK HAMİLE TUBA'NıN KATİL ZANLISI EŞİ, OLAY YERİNE DÖNÜNCE YAKALANDI - Son Dakika

8 AYLIK HAMİLE TUBA'NıN KATİL ZANLISI EŞİ, OLAY YERİNE DÖNÜNCE YAKALANDI

01.05.2021 21:25

8 AYLIK HAMİLE TUBA'NıN KATİL ZANLISI EŞİ, OLAY YERİNE DÖNÜNCE YAKALANDI*** 4 AY ÖNCE DE BACAĞINDAN BIÇAKLANMIŞKONYA'da dün eşi Ramazan Menek (22) tarafından boğazı kesilerek öldürülen Tuba Menek'in (23) 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

8 AYLIK HAMİLE TUBA'NıN KATİL ZANLISI EŞİ, OLAY YERİNE DÖNÜNCE YAKALANDI

*** 4 AY ÖNCE DE BACAĞINDAN BIÇAKLANMIŞ

KONYA'da dün eşi Ramazan Menek (22) tarafından boğazı kesilerek öldürülen Tuba Menek'in (23) 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ramazan Menek'in, 4 ay önce de eşi Tuba Menek'i bacağından bıçakladığı, görülen 2 duruşmada da genç kadın şikayetçi olmayınca, 3 gün önce tahliye edildiği belirtildi. Olaydan sonra 2 yaşındaki kızını alarak kaçan Menek, olay yerinde dönünce yakalandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta meydana geldi. 3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek, ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek'in evine geldi. Burada çıkan tartışmada Ramazan Menek, eşi Tuba Menek'e bıçakla saldırdı. Tuba Menek banyoya kaçtı, eşi Ramazan da peşinden gitti. Ramazan Menek, kendisine direnmeye çalışan Tuba Menek'i boğazını keserek öldürdü. Eşinin cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıyan Ramazan Menek, oturma odasındaki 2 yaşındaki kızı Gülay Menek'i de alarak evden kaçtı.

8 AYLIK HAMİLE

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polisler, Tuba Menek'i yatak odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Menek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 8 aylık hamile olduğu saptanan Tuba Menek'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

4 AY ÖNCE DE BACAĞINDAN BIÇAKLAMIŞ

Ramazan Menek'in ocak ayında da Tuba Menek'i kıskançlık tartışmasında bacağından bıçakla yaraladığı, olaydan sonra da tutuklandığı ortaya çıktı. Geçen sürede görülen 2 duruşmada Tuba Menek'in çocuklarının babasız kalmaması için şikayetini gere çektiği, bunun üzerine de Ramazan Menek'in 3 gün önce tahliye edildiği belirtildi.

'BENİ AFFET BİR DAHA YAPMAYACAĞIM DEMİŞ'

Olayı anlatan Tuba Menek'in karşı komşusu İsmail İnlidere, 'Bunun adı vahşet. Önceden de eşini bıçakladığı için cezaevine girmişti ve sonra geri çıktı. Gencecik, 8 aylık hamile, 1 ay sonra erkek çocuğu olacaktı, boğazı kesilerek öldürüldü. Ramazan normalde çok düzgün bir çocuktu, ama sonradan uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Eşini bıçakladığı için tutuklandı. Sonra cezaevinden arayıp, 'beni affet tamam, bir daha yapmayacağım' demiş. Tuba da çocuklarım babasız kalmasın diye mahkemede şikayetini geri çekince Ramazan serbest kaldı. İnsanlık dışı bir şey, böyleleri yüzünden erkekliğimden utandım' dedi.

Olaydan sonra otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuba Menek'in bugün toprağa verilmesi beklenirken, polis ekipleri Ramazan Menek'i yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY YERİNE DÖNÜNCE YAKALANDI

Konya'da, 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i (23) boğazını keserek, öldüren Ramazan Menek (22), kızları Gülay (2) ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Menek, gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna "Hakkımı yaptım" diye cevap verdi.

Ramazan Menek, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, Konya Şehir Hastanesi'nde otopsisi tamamlanan Tuba Menek'in cenazesi ise kılınan namazın ardından toprağa verildi.

8 AYLIK HAMİLE TUBA'NıN KATİL ZANLISI EŞİ, OLAY YERİNE DÖNÜNCE YAKALANDI
8 AYLIK HAMİLE TUBA'NıN KATİL ZANLISI EŞİ, OLAY YERİNE DÖNÜNCE YAKALANDI
8 AYLIK HAMİLE TUBA'NıN KATİL ZANLISI EŞİ, OLAY YERİNE DÖNÜNCE YAKALANDI
8 AYLIK HAMİLE TUBA'NıN KATİL ZANLISI EŞİ, OLAY YERİNE DÖNÜNCE YAKALANDI

Şehir Hastanesi, Ramazan, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 AYLIK HAMİLE TUBA'NıN KATİL ZANLISI EŞİ, OLAY YERİNE DÖNÜNCE YAKALANDI - Son Dakika


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