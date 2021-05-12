8 aylık İbrahim şehit babasını görmek için tatlı uykusundan uyandı - Son Dakika

8 aylık İbrahim şehit babasını görmek için tatlı uykusundan uyandı

12.05.2021 14:51
8 aylık İbrahim şehit babasını görmek için tatlı uykusundan uyandı, System.String[]

Geçtiğimiz mart ayında helikopterin düşmesi sonucu 11 silah arkadaşı ile şehit olan Afyonkarahisarlı Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in henüz 8 aylık oğlu, uyuyarak geldiği dedesinin kucağında bir anda uyanıp kahraman babasının mezarını sevdi.

Geçtiğimiz mart ayında helikopterin düşmesi sonucu 11 silah arkadaşı ile şehit olan Afyonkarahisarlı Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in henüz 8 aylık oğlu, uyuyarak geldiği dedesinin kucağında bir anda uyanıp kahraman babasının mezarını sevdi.

Her bayramda olduğu bu Ramazan Bayramı öncesinde de şehitliklerde duygusal anlar yaşandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma kararının uygulandığı Afyonkarahisar'da şehit ailelerine mezarlık ziyareti için izin verildi. Çıkan kararının ardından Afyonkarahisar Asri Mezarlığı'ndaki Hava Şehitliği'de ziyaretçi akınına uğradı. Ziyarete gelenler arasında en duygusallarından birisi ise 8 aylık İbrahim Aras'ın dedesinin kucağında gerçekleştirdiği ziyaret oldu. İbrahim Aras, Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden babası Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in mezarını ziyaret etti. Ziyarete minik İbrahim, dedesi İbrahim babaannesi Şerife Karadirek ve annesi Elif Karadirek ile geldi. Ziyarete geldiği sırada dedesinin kucağında uyuduğu gözlenen minik İbrahim, adeta nereye ve niçin geldiğini bilerek bir anda uykusundan uyanıp babasının mezarını sevmeye başladı. Görenleri duygulandıran görüntülerde anne ve babaanne gözyaşlarına hakim olamadı. Minik İbrahim babasının fotoğrafına bakıp, dokunarak sevdi. Aile üyeleri bu duygusal anların ardından şehit evlatları için dua edip bir süre Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra şehitlikten ayrıldı.

"Aradan geçen yıllarda acımız daha fazla artıyor"

Şehitliğe gelen ailelere yardımcı olmak ve karanfillerle mezarları süsleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Gazi Emre Öztürk, acılarının hep taze olduğunu ve aradan geçen yıllara rağmen yüreklerindeki ateşin daha fazla alevlendiğini ifade etti. Ötürk, "Aradan geçen zaman da özlem daha fazla artıyor. Şehidimiz bize gelecek gibi oluyor. Yıllar geçtikçe şehitlerimizin bizle birlikte olduğunu ama bedenen yanımızda olmadıklarını kabulleniyoruz. O yüzden acı daha fazla artıyor ve ateş daha fazla korlaşıyor. Allah şehitlerimizin geride kalanlarına sabırlar versin" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

8 aylık İbrahim şehit babasını görmek için tatlı uykusundan uyandı
8 aylık İbrahim şehit babasını görmek için tatlı uykusundan uyandı
8 aylık İbrahim şehit babasını görmek için tatlı uykusundan uyandı
8 aylık İbrahim şehit babasını görmek için tatlı uykusundan uyandı
8 aylık İbrahim şehit babasını görmek için tatlı uykusundan uyandı
8 aylık İbrahim şehit babasını görmek için tatlı uykusundan uyandı
8 aylık İbrahim şehit babasını görmek için tatlı uykusundan uyandı

Karahisar, Şehit, Çavuş, Mart, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 8 aylık İbrahim şehit babasını görmek için tatlı uykusundan uyandı - Son Dakika


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