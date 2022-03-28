8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE GÖZALTINA ALINDI

28.03.2022 18:43

DİYARBAKIR'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan ve o anları da cep telefonu kamerasına kaydeden E.K. adlı kadın gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan ve o anları da cep telefonu kamerasına kaydeden E.K. adlı kadın gözaltına alındı. Kız çocuğu için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de devreye girdi.

Kayapınar ilçesinde yaşayan ve 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasına kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan kızıyla ilgili olarak, Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl diye konuşan E.K., gözaltına alındı. E.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de R.E.K. için harekete geçti. Kızın koruma altına alınacağı öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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