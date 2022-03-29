8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede - Son Dakika
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8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede

29.03.2022 11:39
8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede

DİYARBAKIR'da, 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DİYARBAKIR'da, 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayapınar ilçesinde yaşayan, 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan bebeğiyle ilgili "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diyen E.K., dün akşam gözaltına alındı. Muayene edilen ve sağlık sorununun bulunmadığı belirlenen bebek, savcılık tarafından babası M.K.'ye teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek.

Öte yandan E.K., polise verdiği ifadede, bebeğine herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla kaydedip, gönderdiğini ileri sürdü. E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede
8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede
8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede
8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede
YORUMLAR
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21 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı 21 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı 21 aylık bebeğini boğmaya çalışan annenin savunması kan dondurdu: Eşimi korkutmak için yaptım 21 aylık bebeğini boğmaya çalışan annenin savunması kan dondurdu: Eşimi korkutmak için yaptım

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede - Son Dakika


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