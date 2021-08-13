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8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü - Son Dakika

8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü

13.08.2021 16:55
8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü, System.String[]

Eski futbolcu, yeni TV ünlüsü Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, löseminin nadir rastlanan çok saldırgan bir türüne yenilen sekiz aylık kızları Azaylia'nın ilk doğum günü şerefine bir parti düzenledi.

Eski futbolcu, yeni TV ünlüsü Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, löseminin nadir rastlanan çok saldırgan bir türüne yenilen sekiz aylık kızları Azaylia'nın ilk doğum günü şerefine bir parti düzenledi. Minik Azaylia'nın çok sevdiği Aslan Kral temalı partide her şey, eğer yaşasaydı onun sevebileceği şekilde düzenlendi. Hayatlarının en büyük acısını yaşayan Cain ile Voraje, o partiyle ilgili ayrıntıları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü
'GÜLÜMSEDİK, GÜLDÜK, AĞLADIK'

Tam adı Azaylia Diamond Cain olan minik bebeğin doğum günü pastası da Aslan Kral temalıydı. Annesi Safiyya Vorajee, yaptığı sosyal medya paylaşımında, dünyadaki en güçlü ve en ilham verici bebeğin birinci doğum gününü kutladıklarını belirtti.

8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü
MEZARINI BALONLAR VE OYUNCAKLARLA SÜSLEDİLER

Cain ve Vorajee, Azaylia'nın ilk doğum gününü kutlamak isteyenlerle birlikte minik bebeğin kabri başında toplandı. Azaylia'nın kabri rengarenk balonlar ve oyuncaklarla süslendi. Özellikle de Azaylia'nın, dünyada kaldığı kısacık süre içinde çok severek oynadığı aslan şeklindeki peluş oyuncakların fazlalığı dikkat çekti.

8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü

EN ACI KUTLAMA

Geçen 25 Nisan'da ölen ve mayıs ayında toprağa verilen Azaylia'nin bu ilk doğum gününün kendileri için çok zor geçtiğini belirten Voraje "Gülümsedik, güldük, ağladık, duygular her yerdeydi. Ama benim için en önemlisi Azaylia'nın onun doğum gününü kutladığımızı bilmesi ve onunla birlikte olduğumuzu görebilmesiydi" diye yazdı.

8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü

YAĞMUR ALTINDA TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

Ashley Cain ile Safiyya Vorajee'nin kızı Azaylia için geçtiğimiz mayıs ayında özel bir cenaze töreni düzenlendi. 30 yaşındaki Cain ile 35 yaşındaki Vorajee, minik Azaylia için Nuneaton kentinde bir cenaze töreni düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende minik bebeğin naaşı beyaz atların çekildiği bir arabayla taşındı.

8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü
BİRBİRLERİNDEN DESTEK ALDILAR

Hayatlarının en büyük acısını taşıyan Ashley Cain ve Safiyya Vorajee'nin siyah yas giysileri içinde olduğu ve ayakta durmak için birbirlerinden destek aldığı görüldü. "Aslan Kral" (Lion King) temalı cenaze töreninde atlara turuncu renkte tüyler takıldı. Ashley Cain de takım elbisesini aynı renk kravat ve mendille tamamladı. Törene katılan tüm konuklar da etrafta toplananlar da aynı renkleri tercih etti.

8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü

GÖZYAŞLARIYLA VEDA Ashley Cain ile Safiyya Vorajee, bu acı günü kızlarına ithafen "Azaylia Günü" ilan etti. Aslan Kral teması ise minik bebeğin Likkle Lion lakabından esin kaynağını aldı. Kızları Azaylia'nın lösemi ile mücadelesini sosyal medya hesaplarından paylaşan Ashley Cain ile Safiyya Vorajee tören boyunca gözyaşlarını tutamadı. Korteje katılmayan ama yol kenarında toplananlar da Azaylia'nın fotoğraflarını taşıyıp gözyaşı dökerek minik kızı son yolculuğuna uğurladı.

8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü
'HUZUR İÇİNDE UYU PRENSES'

Ashley Caine, kızının hayata veda ettiğini de sosyal medyadan duyurmuştu. Ashley Cain, acı haberi Instagram sayfasından duyurdu. Caine, kızı kucağındayken çekilen bir fotoğrafını "Huzur içinde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarıma alana kadar seni hep kalbimde taşıyacağım" mesajıyla birlikte paylaştı. Ashley Caine'in bu paylaşımına taziye mesajları yağdı. Bebeğin annesi Safiyya Vorajee de yine kızıyla çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşarak "Sen benim meleğimsin, kalp atışımsın. Huzur içinde uyu benim değerli bebeğim. Kalbime yazılmış bir el yazısı gibi hep benimle olacaksın" diye yazdı.

8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü

KELEBEK ÖMÜRLÜ AZAYLIA Bir dönem İngiltere'de çeşitli futbol takımlarında oynayan ardından da modellik yapmaya başlayan Ashley Caine'in sekiz aylık kızı Azaylia, daha hayatının başında lösemiye yakalandı. Görev aldığı The Ex On The Beach adlı yapımla da şöhretini perçinleyen Ashley Caine ve bebeğinin annesi Safiyya Vorajee bir süredir minik Azaylia'nın tedavisi için hastanede bulunuyordu. Fakat doktorlar genç çifti yıkan gerçeği gizlemedi. Yapılan bütün tedaviye rağmen minik Azaylia'nın yaşayacak sayılı günleri kaldığını açıklamıştı.

8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü

TEDAVİ İÇİN SİNGAPUR'A GİTMEYİ PLANLIYORLARDI Bunun üzerine 30 yaşındaki Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, kızları Azaylia'yı alıp evlerine döndü. Bebeğin annesi Vorajee, minik kızın tedavisi için başlattığı kampanya ile 1. 5 milyon sterlin toplamıştı. Çift, bu şekilde tedavi için Singapur'a gitmeyi planlıyordu. Minik Azaylia'a henüz 2 yaşındayken lösemi teşhisi konulmuştu. Doktorlar Azaylia'nın yakalandığı hastalığın löseminin çok saldırgan bir türü olduğunu belirtti. Fakat hastalığın çok nadir rastlanan bu türü yüzünden minik kızın bu yolculuğa çıkamayacağı da kesinleşti.

8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü

HASTALIK TÜM VÜCUDA YAYILDI

Azaylia'nın, katıldığı TV programlarıyla tanınan annesi Safiyya Vorajee de sosyal medya hesabında yer verdiği mesajandı "Acı dou kalbimle, hayatımın en kötü haberini paylaşıyorum" diye yazdı ve kızının beyninde, karaciğerinde, böbreklerinde ve akciğerlerinde tümör bulunduğunu anlattı. Genç kadın, "Artık evimize dönüp, kızımın kalan günlerinde olabilecek en konforlu hayatı sağlamaya çalışacağız" diye yazdı.

8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü
HASTALIĞIN ÇOK NADİR RASTLANAN SALDIRGAN BİR TÜRÜ

Sosyal medya hesabından kızına banyo yaptırırken çekilen bir videosunu paylaşan Ashley Cain; bu hayatta Azaylia'sız ne yapacağını bilemediğini de vurguluyor. Cain, yaptığı sosyal medya paylaşımında olup bitenleri şöyle anlattı: "Dokuz gün önce doktorlar yaptıkları değerlendirmenin sonucuna göre kızımın yaşayacak birkaç günü kaldığını açıkladı."

8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü

"BENİM KÜÇÜK KAHRAMANIM" Kızının saldırgan hastalığı ve başta beyni olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerini tutan tümör yüzünden acılar çektiğini anlatan Ashley Caine, bütün bunlara rağmen minik Azaylia'nin hala gülümsemeyi sürdürdüğünü anlattı. Caine "Gerçek çok acı... Hayatımın en zorlu ve en üzücü günlerinde kızım bunu daha iyi hale getirmek için bir yol buldu. En karanlık günlerde bile ışık oldu, kalbimi, mümkün olduğuna inanamayacağın kadar çok sevgiyle doldurdu" diye yazdı paylaşımında.

8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü
YEŞİL SAHALARDAN KAMERA KARŞISINA

Eski bir futbolcu olan 30 yaşındaki Ashley Cain, Coventry City, Luton, Oxford United ve Mansfield Town gibi takımlarda top koşturdu. Daha sonra çeşitli giyim firmaları için modellik yaptı. Ex On The Beach adlı şov ile adını TV dünyasında da duyurdu. Caine, kendisi gibi TV siması olan Safiyya Vorajee ile bir süredir birlikte.

8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü

Aslan Kral, Cenaze, Medya, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 8 aylıkken ölen bebeklerinin birinci yaşını mezarı başında kutladılar: En acı doğum günü - Son Dakika Magazin


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