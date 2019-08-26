8 ayrı hırsızlıktan 14 yıl 5 ay hapis cezası alan hırsız yakalandı

ADANA - Adana'da 8 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirip 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 8 ayrı hırsızlık olayına karışarak 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü Ramazan E.'nin merkez Seyhan ilçesi, Sarıhamzalı Mahallesinde bir evde saklandığını tespit etti. Eve düzenlenen baskında kaçmak isteyen hükümlü polis tarafından yakalandı.

Hükümlünün 8 ayrı hırsızlık olayında binlerce lira çaldığı öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.