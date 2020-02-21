8 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 8 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

8 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı

7 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan ve aranması bulunan şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

8 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan ve aranması bulunan şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesi Kocayaka Mahallesi'nde 8 ayrı suçtan aranan O.K. jandarma tarafından saklandığı yerde yakalandı. O.K.'ın Kocayaka mahallesinde olduğu bilgisine ulaşan jandarma yaptığı takip ve istihbarat çalışması sonrası düzenlediği operasyonda O.K. saklandığı yerde yakaladı. Gözaltına alınarak Jandarma karakoluna götürülen O.K. 'nın yapılan sorgusunda 8 ayrı suçun faili olarak arandığı ayrıca cezaevi firarisi olduğu belirlendi.


Jandarma karakolunda alınan ifadesinden sonra adli makamlara sevk edilen O.K. tutuklanarak Kocabaş cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Çivril, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:37 Kaynak: İHA
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