8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
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Sinop'ta 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:17 Kaynak: İHA
'ta 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.
Sinop'ta yapılan istihbari çalışmalar sonucu harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar
köyünde ikamet ettiği tespit edilen ve hakkında 8 ayrı suçtan yakalama emri bulunan bir şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sev edilen şahıs tutuklandı. - SİNOP
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