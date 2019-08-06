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8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

3 saat önce

Sinop'ta 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

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Sinop'ta 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Sinop'ta yapılan istihbari çalışmalar sonucu harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar köyünde ikamet ettiği tespit edilen ve hakkında 8 ayrı suçtan yakalama emri bulunan bir şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sev edilen şahıs tutuklandı. - SİNOP
Karapınar, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:17 Kaynak: İHA
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