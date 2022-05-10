8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

10.05.2022 09:43

8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandıVAN Van'da 8 ayrı suçtan aranan bir şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

VAN Van'da 8 ayrı suçtan aranan bir şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar çerçevesinde'yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve açıktan hırsızlık' olmak üzere 8 ayrı suçtan aranması bulunan 1 şahıs, saklandığı yere yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

YORUMLAR
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8 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI 8 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI 7 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı 7 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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