8 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI - Son Dakika
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8 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI

10.05.2022 10:57

VAN'da, 8 ayrı suçtan aranması olan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda saklandığı iş yerinde yakalandı.

VAN'da, 8 ayrı suçtan aranması olan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda saklandığı iş yerinde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri; 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından aranan şüpheliyi yakalamak için iş yerine operasyon düzenledi. Saklandığı yere yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)

8 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI
8 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI
8 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI
8 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hakaret, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI - Son Dakika


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