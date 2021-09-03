8. Barış ve Sevgi Buluşmaları, dördüncü gününde de birbirinden önemli isimleri ağırladı - Son Dakika

Oldukça yoğun katılımın olduğu söyleşide, gazeteci ve televizyon programcısı Ebru Baki ile ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin birbirinden değerli paylaşımlarda bulundu. Söyleşinin ardından sevilen şarkıcı Feride Hilal Akın, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, dördüncü gününde de alanında önde gelen isimleri İstanbullular ile buluşturdu. Sahaf Festivali kapsamında Ümit Nar moderatörlüğünde gerçekleşen Gündüz Mezatı'nda kitapseverler, pek çok önemli eseri kütüphanelerine eklemek için yarışırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Pelin Batu moderatörlüğünde gerçekleşen Çardak Altı Sohbetleri'nde ise "Gelecek ve Ekonomi" konuşuldu. Etkinlikler kapsamında ayrıca büyük ilgi gören Gece Mezatı'nın yanı sıra spor turnuvalarında da kıyasıya rekabet yaşandı. Etkinlikler kapsamında müzikseverler için de yine unutulmaz dakikalar yaşandı. Ersin Show'un hemen ardından Feride Hilal Akın sahnede yerini alarak dinleyicisiyle buluştu. Etkinlik alanında aynı zamanda, Beylikdüzü Belediyesi'nin hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçirdiği Gezici Hizmet Otobüsleri'nden, Mobil Sağlık Aracı ile Gezici Kütüphane de hizmet veriyor.

Türkiye'deki ekonomik durum konuşuldu

Bu yıl "Gelecek" teması altında her gün farklı bir konu ve konuğuyla Beylikdüzü halkının ilgisini toplayan Çardak Altı Sohbetleri bu kez, gazeteci ve televizyon programcısı Ebru Baki ve ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin'i konuk etti. "Gelecek ve Ekonomi" konulu söyleşinin gündemini, Türkiye ekonomisi ve pandemi sürecinin ekonomiye etkisi gibi konular oluşturdu. Türkiye'de pek çok alanda artan fiyatları yorumlayan Baki, "Büyümenin ve gelir dağılımı bozukluğunun düzelmesi lazım. Sadece %20'lik kısım kazanırsa olmaz, yönetemezsiniz. Gelir dağılımını düzeltirken refahı artırmak lazım." dedi. Alkin ise "Bu durumu değiştiremeyiz, anca kendimizi kollayabiliriz. Yapacağımız tek şey ise öncelik tespitini yapmak, tasarruf etmeye çalışmak ve açılmamak. Şahsımızın gelirini kurtaramazsak başkasınınkini hiç kurtaramayız. İhtiyacınız olmayan hiçbir şeyi almayın." ifadelerini kullandı. 2008 krizinden sonra makasın açıldığını da belirten Baki, "Dünyanın en zengin kişisinin bir günde harcadığı parayı dünyanın en yoksul kesimi bir ömür çalışsa kazanamıyor. Böyle bir uçurumdan bahsediyoruz" dedi.

Çalık: Bu toplumun iyi insanlara ihtiyacı var

Beylikdüzü'nün enerjisini çok sevdiğini de belirten Ebru Baki, "Çok güler yüzlü bir Belediye Başkanınız var. İyiliği ve enerjisi çok yansıyor ama o enerjiyi sizler vermişsiniz. İyiliğiniz buraya da yansıdı. Sizler için her şey çok güzel olsun." dedi. Söyleşinin ardından çiçek ve plaket takdimi için sahneye çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Konuşmacılarımız göç konusuna ve Türk milletinin merhametine değindiler. Benim de aklıma Bodrum'da kıyıya vuran Aylan bebeğimiz geldi. Bugün, kıyıya vuruşunun dördüncü yılıymış. Orada bir bebek değil, insanlık kıyıya vurmuştu. Artık bu toplumun iyi insanlara ihtiyacı var. Kendi kişisel menfaatlerini, toplum menfaatinin önüne koymayan yöneticilere ihtiyacı var. Beylikdüzü size doyamadı, inşallah tekrardan bir araya geliriz" dedi.

Beylikdüzü bir ağızdan şarkılara eşlik etti

Vatandaşlar söyleşiden hemen sonra, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde Ersin Show ile oldukça keyifli dakikalar yaşadı. Ardından sahnede coşkulu bir kalabalığı selamlayan pop müziğin genç ve başarılı temsilcilerinden Feride Hilal Akın, sevilen şarkılarını seslendirdi. Etkinlik alanında keyifli anlar yaşayan müzikseverler tek bir ağızdan şarkıcıya eşlik etti.