Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 8'incisi düzenlenen "Klasik Müzik Festivali
" sona erdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi
ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yapılan 8. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin son gününde, Horn-Staff grubu Babadağ
'ın 1700 metre pistinde konser verdi.
Çelliçel grubu ise D-Marin Göcek
'te gün batımı konseri gerçekleştirdi.
Beşkaza Meydanı'ndaki kapanış konserinde de Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay
resital verdi. Sanatseverlerin beğenisini toplayan Onay, uzun süre ayakta alkışlandı.