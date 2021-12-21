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8 BİLEZİK İÇİN KOMŞUSUNU YAKAN KADINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ - Son Dakika

8 BİLEZİK İÇİN KOMŞUSUNU YAKAN KADINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

21.12.2021 11:08

BAĞCILAR'da komşusu Gülcemal Çoşar'ı (71) kolundaki 8 tane bileziği almak için yakarak ölümüne neden olan kreş öğretmeni Gözde Aytar (34) hakkında 'yanıcı madde kullanarak kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan ise 15 yıla kadar hapsi istendi.

BAĞCILAR'da komşusu Gülcemal Çoşar'ı (71) kolundaki 8 tane bileziği almak için yakarak ölümüne neden olan kreş öğretmeni Gözde Aytar (34) hakkında 'yanıcı madde kullanarak kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan ise 15 yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede Gözde Aytar'ın maktule Gülcemal Çoşar'ın evine fatura götürmek bahanesiyle ara ara evine girdiği kaydedildi. Olay günü şüphelinin maktulün kolundaki bilezikleri almak için eve girdiği, ilk etapta maktulü tülbentle boğmaya çalıştığı ve kolundaki bilezikleri zorla aldığı belirtildi. Şüphelinin bilezikleri aldıktan sonra yanıcı madde dökerek Gülcemal Çoşar'ı ateşe verdiği ve yanar vaziyette bırakarak bileziklerle olay yerini terk ettiği belirtildi. Yapılan aramalarda bileziklerin olay sonrasında boş bir arazide poşet içerisinde bulunduğu da kaydedildi. Gözde Aytar ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Gülcemal Çoşar'ı yakmadığı ve bilezikleri yağmalamadığını savundu.

"KURTARIN BENİ"

Tanık olarak beyanlarına başvurulan M.Ö., "Akşam iftara yarım saat kala eşimin amcasının oğlu telefonundan aradı. Eşime 'evde bir sıkıntı olmuş haberiniz var mı, bir kontrol edin' dedi. Eşim ile aynı zamanda uzaktan akrabamız olan Gülcemal Coşar'ın kapısına gittik. Kapıyı çaldık ancak ses gelmedi sonra kapıyı yumruklamaya başladım. Kapı yumruklamam ile içeriden inilti sesi duydum. Bu seslerden bir iki dakika sonra normal sese döndü. İçeriden 'kurtarın beni' şeklinde bağırma sesi duydum. Telefonla Gülcemal'in oğlu İbrahim'e haber verdim. Kapıyı kırmak istedim ancak İbrahim 'yakındayım geliyorum iki dakikaya oradayım' dedi. İbrahim gelerek kapıyı anahtarla açtı. Önce İbrahim'in içeri girdi görüntüyü görünce bir anda şoka girdi. Arkasından içeriye ben girdim. Peşinden eşim içeriye girdi Gülcemal'in yatar vaziyetteydi kulağından kan akıyordu. Oğlu İbrahim Gülcemal'e 'sana ne oldu bu halin ney, kim yapı' şeklinde sordu. Gülcemal ise 'Gözde yaptı oğlum' şeklinde karşılık verdi. Oğlu İbrahim'in tekrar 'sana bunu neden yaptı' şeklinde sordu. Gülcemal kolunu göstererek 'altınlarım' yanıtını verdi" ifadelerini kullandı.

Kreş öğretmeni Gözde Aytar hakkında "yanıcı madde kullanarak kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Gözde Aytar'ın ayrıca "yağma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

8 BİLEZİK İÇİN KOMŞUSUNU YAKAN KADINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
8 BİLEZİK İÇİN KOMŞUSUNU YAKAN KADINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağırlaştırılmış Müebbet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 BİLEZİK İÇİN KOMŞUSUNU YAKAN KADINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 BİLEZİK İÇİN KOMŞUSUNU YAKAN KADINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ - Son Dakika
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