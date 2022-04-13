Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

13.04.2022 09:42

Adana polisi kamyonet kasasında 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana polisi kamyonet kasasında 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir kamyonetle kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek kamyonetin geliş güzergahında önlem aldı. Bir süre sonra kamyonet gelince polis durdurup araçta arama yaptı. Yapılan aramada kamyonetin kasasında büyük bidonlara konulmuş halde 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

YORUMLAR
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Kamyonet, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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