8 bin 995 okul servisi denetlendi - Son Dakika

İstanbul Valiliği, 2019 Aralık ayında okul servislerine yönelik yapılan denetimlere ait verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da güvenlik, asayiş ve trafik kazalarının önlenmesi için okul servis araçlarına yönelik denetimlerin devam ettiği vurgulandı.

Polis ve Jandarma sorumluluğunda kalan bölgelerde toplam 8 bin 995 okul servisi denetlendiği belirtilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1468 servis aracı denetlenerek, 56 araca, 12 bin 739 lira para cezası, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 bin 527 araç denetlenerek, 4 bin 267 araca 1 Milyon 735 bin 67 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada servis araçlarına yönelik denetimlerin her ay bir kez yapılmasını amaçlandığı vurgulandı.