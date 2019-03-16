Son Dakika Haberleri: 8 Bin Bekçi Alımı İçin Başvurular 18 Mart'ta Başlıyor

8 Bin Bekçi Alımı İçin Başvurular 18 Mart'ta Başlıyor

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 8 bin bekçi alımına ilişkin başvuru şartları açıklandı.

8 Bin Bekçi Alımı İçin Başvurular 18 Mart'ta Başlıyor, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğünce, 8 bin bekçi alımına ilişkin başvuru şartları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik başvuru şartları ilan edildi.

Buna göre, adaylar, 18 Mart- 1 Nisan tarihlerinde "www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, ön başvuruda bulunabilecek.

Çarşı ve mahalle bekçiliği için adaylarda aranan şartlar ile alıma yönelik ayrıntılı bilgilere, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:39 Kaynak: AA

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