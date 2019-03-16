8 Bin Bekçi Alımı İçin Başvurular 18 Mart'ta Başlıyor
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğünce, 8 bin bekçi alımına ilişkin başvuru şartları açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünce, 8 bin bekçi alımına ilişkin başvuru şartları açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik başvuru şartları ilan edildi.
Buna göre, adaylar, 18 Mart- 1 Nisan
tarihlerinde "www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, ön başvuruda bulunabilecek.
Çarşı ve mahalle bekçiliği için adaylarda aranan şartlar ile alıma yönelik ayrıntılı bilgilere, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Polis Akademisi
Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:39 Kaynak: AA
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