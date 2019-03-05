Son Dakika Haberleri: 8 Bin Bekçi Alınacak

8 Bin Bekçi Alınacak

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.

8 Bin Bekçi Alınacak, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.

EGM, 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağına ilişkin açıklama yaptı. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır." Açıklamada, alıma ilişkin esasların, il kontenjanları ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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