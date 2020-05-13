8 bin çiftçiden aylık 10 bin ton yaş sebze ve meyve alıyor

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, sürdürülebilir tarıma destek olmak amacıyla Türkiye 'nin birçok bölgesinden yaklaşık 8 çiftçi ile çalışarak aylık ortalama 10 bin tona yakın yaş sebze- meyve alımı yaptıklarını duyurdu.

CarrefourSA, Türkiye topraklarında yetişen ürünlerin büyüyen ve gelişen ülke ekonomisine can kattığı bilinciyle hareket ederek, yerli üreticiyi desteklemeye ve yerel tohum kullanımının yaygınlaşmasını sağlamaya devam ettiklerini bildirdi. Her yıl 14 Mayıs'ta kutlanan Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla market zincirlerinin sürdürülebilir tarıma verdiği desteği değerlendiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları söyledi;

"Geçtiğimiz yıllarda "Yerli Tohum-Taze Mahsul" projesi ile kooperatiflerin çatısı altındaki çiftçilere sözleşmeli çalışma modeli ile verdiğimiz desteği, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM ile iş birliği gerçekleştirerek artırdık. Alım garantisi ile çalıştığımız sözleşmeli çiftçilere tohumdan ekime, hasattan ürünlerin reyona geliş aşamasına kadar her konuda eğitim desteği vererek ürünlerde verim kaybının da önüne geçiyoruz. Verimliliği, TİGEM ve TAGEM'le birlikte çalışarak tohumdan filizlenmeye, ilk ekimden hasada ve sonrasında da depolarımızda devam eden sıkı denetimlerle sağlıyoruz. CarrefourSA olarak Türkiye'nin birçok bölgesinden 8 bine yakın çiftçi ile çalışarak aylık ortalama 10 bin tona yakın yaş sebze – meyve alımı gerçekleştiriyoruz. Başta çiftçiler olmak üzere iş birliğimizde emeği geçen herkesin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun."

YÜZDE 100 YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER, REYONLARDA

"Tarıma Destek Lazımsa CarrefourSA" teması ile Anadolu'nun mirasını canlandırmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla yerli üretime verdiği desteği artırdığına dikkat çeken CarrefourSA, bu kapsamda 'Özçelik-Domates, İpekçe-Kokteyl Domates, Hızır-Salatalık, Özge-Sivri Biber ve Ünlü-Kavun' ürünlerini paketli şekilde müşterilerin beğenisine sunduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM ile olan iş birliğini yazlık ve kışlık ürünler bazında da büyüterek devam ettireceğini duyurdu.

- İstanbul