Son Dakika Haberleri: 8 bin çocuğa "trafik dedektifi" eğitimi
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8 bin çocuğa "trafik dedektifi" eğitimi

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 3-17 yaş grubundaki 8 bin çocuğa Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında eğitim verildi.

8 bin çocuğa
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 3-17 yaş grubundaki 8 bin çocuğa Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında eğitim verildi.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, çocuklara erken yaşta trafik bilincini aşılamak amacıyla ülke genelinde Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 3-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik trafik eğitimleri veriliyor.
Eğitimler kapsamında, 13 Haziran-16 Eylül 2019 arasında Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde il müftülüklerine bağlı yaz Kur'an kurslarında ve yaz okullarında il emniyet müdürlükleri koordinesinde çocuklara yönelik trafik eğitimleri düzenleniyor.
Bu çerçevede 13 Haziran'dan bu yana yaklaşık 8 bin çocuk, Kur'an kursları ve yaz okullarında trafik eğitimi gördü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:43 Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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