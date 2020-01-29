8 bin çocuk sinema ve tiyatroyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 bin çocuk sinema ve tiyatroyla buluştu - Son Dakika

8 bin çocuk sinema ve tiyatroyla buluştu

6 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırlanan ücretsiz sinema ve tiyatrolar ile yaklaşık 8 bin çocuk keyifli ve verimli bir tatil dönemi geçirdi.

8 bin çocuk sinema ve tiyatroyla buluştu, System.String[]

Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırlanan ücretsiz sinema ve tiyatrolar ile yaklaşık 8 bin çocuk keyifli ve verimli bir tatil dönemi geçirdi.


Eğitim ve çocuklara yönelik birçok güzel çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi tarafından 'Başkan Amcalarından Çocuklara Karne Hediyesi' projesi kapsamında hazırlanan sinema ve tiyatro oyunları ile çocukların hem eğitimlerine katkı sağlandı hem de keyifli zaman geçirmelerine imkan verildi. Tatil etkinlikleri kapsamında 4 sinema filmi ile 4 tiyatro oyunu, günde iki seans olmak üzere yaklaşık 8 bin çocuk ile buluştu.Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, çocuklarla birlikte tiyatro oyunu seyretti.


"Çocuklarımızı güldürecek etkinlikler yapmaya devam edeceğiz"


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi olarak çocukları güldürecek etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Sevgili çocuklarımızı çok seviyoruz ve onların gelişimlerine katkı sağlayacak, onlara keyifli zaman dilimleri geçirecek etkinlikler ile buluşturmaya devam edeceğiz. Etkinliklerde yer alan bütün sanatçı ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, oyun sonunda oyunculara çiçek takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Tiyatro oyunlarının sonunda çocuklara kek ve meyve suyu ikram edilirken, hediye edilen balonlar da çocukların yüzünü güldürdü. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:31 Kaynak: İHA
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