Son Dakika Haberleri: 8 bin liralık aracın sürücüsüne 7 bin liralık ceza
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8 bin liralık aracın sürücüsüne 7 bin liralık ceza

42 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi İlçesinde, polisilerin dur ihtarına uymayıp gece yarısı aracıyla tehlike saçan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi.

8 bin liralık aracın sürücüsüne 7 bin liralık ceza, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi İlçesinde, polisilerin dur ihtarına uymayıp gece yarısı aracıyla tehlike saçan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi. Drift yapan sürücünün ehliyeti 2 aylığına elinden alınırken aracına da 2 ay trafikten men cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre olay, 01.00 saatlerinden Merkezefendi İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gerçekleşti. F.T. kontrolündeki 48 LC 381 plakalı otomobil drift yaptığı gerekçesiyle uyarı aldı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Otomobil Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta terk edilmiş olarak buldu. Daha sonrasında sürücüye ulaşan trafik polisi ekipleri trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanma suçundan 7 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Otomobil 2 ay trafikten men edildi. Araç, çekiciyle Yediemin otoparkına götürüldü. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:06 Kaynak: İHA
Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa
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