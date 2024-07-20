8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf - Son Dakika
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Turizm

8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf

8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan\'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf

Muğla'nın Datça ilçesinde bir restoranın deniz ürünleri fiyat listesi tepkileri de beraberinde getirdi. Levreğin 1.500 liradan satıldığı mekanda fiyatlar 8.000 liraya kadar çıktı. Fahiş fiyatlar sosyal medyada, "Yerli turistin Yunanistan'ı neden tercih ettiği anlaşıldı." yorumlarına neden oldu.

20.07.2024 18:48
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Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye'nin turizm beldelerindeki işletmelerde uygulanan fahiş fiyatlar bir kez daha tartışma konusu oldu. Yerli turist, Ege ve Akdeniz'deki ünlü turizm şehirlerinde uçuk fiyatlara tatil yapmak yerine, hem daha ucuz hem de yakın olduğu için Yunan adalarını tercih etmeye başladı.

EN UCUZ BALIK 1.500 LİRA

Yerli turistin akın akın Yunan adalarına gittiği günlerde Muğla'nın Datça ilçesinde bir restoranın deniz ürünleri fiyat listesi dikkat çekti. Mekanda en ucuz ürün olan levrek 1.500 liraya satılırken, jumbo karidesin fiyatının 8.000 lira olduğu görüldü.

"NEDEN YUNANİSTAN'A GİDİLDİĞİ ANLAŞILDI"

Mekanın fiyat listesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Vatandaşlar, "Tatil için neden Yunanistan'ın tercih edildiği anlaşıldı" yorumları yaptı.

İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları:

8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf!
8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf!
8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf!
8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf!

Sosyal Medya, Yunanistan, turist, Muğla, Datça, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Turizm 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu: BİM'den ton balığı alıp yiyin. 14 8 Yanıtla
  • ferhat eser: rabbim Türkiyedeki fırsatçı esnafları fiyatları 5 katına çıkaran restorançı marketçileri bir gram ekmeğe muhtaç etsin inşallah 2 0 Yanıtla
  • serdar bob: daha balıkların isimlerini bile bilmiyor ama hesap çok kuvvetli maşallah 2 0 Yanıtla
  • Ramo: bunlar altın fiyatına balık satmanın peşinde ama millet bunu yemez 0 0 Yanıtla

18:49 8 bin liraya balık satıyorlar Yunanistan’a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf
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SON DAKİKA: 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf - Son Dakika
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