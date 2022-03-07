8 bin metre kalkan ağına el konuldu - Son Dakika

İstanbul'da İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da yaptığı denetimlerde 8 bin metre kalkan ağına el konuldu. 4 kişiye toplam 13 bin 814 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışma programı kapsamında 4 Mart günü Arnavutköy Karaburun Karaya çıkış noktası, Yeniköy, Akpınar, Ağaçlı, Ormanlı, Kıyıköy sahil kenarında su ürünleri denetimi ve kontroller gerçekleştirdi. Denetime Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri, Kuzey İstanbul Sahil Güvenlik Kolluk Destek Komutanlığı ekipleri de destek verdi.

Yapılan demetimde kullanımı yasak olan her bir takımı 400 metre olan 20 takım toplam 8 bin metre monofilament (misina) Kalkan ağına el konuldu. 4 kişiye de toplam 13 bin 814 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL