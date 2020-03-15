8 bin mülteci 17 gündür tampon bölgede - Son Dakika
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8 bin mülteci 17 gündür tampon bölgede

6 saat önce

Türkiye'nin açık kapı politikasının ardından Avrupa'ya gitme hayaliyle Edirne'ye akın eden mültecilerin Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede bekleyişleri 17. gününde devam ediyor.

8 bin mülteci 17 gündür tampon bölgede, System.String[]

Türkiye'nin açık kapı politikasının ardından Avrupa'ya gitme hayaliyle Edirne'ye akın eden mültecilerin Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede bekleyişleri 17. gününde devam ediyor. Tampon bölgede yaklaşık 8 bin mülteci olduğu ifade ediliyor.

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik krizler nedeniyle umut yolculuğuna çıkan binlerce mülteci, Türkiye ile Yunanistan arasında 200 kilometrelik doğal sınır oluşturan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye devam ediyor. Nehir hattını tercih etmeyen yaklaşık 8 bin mültecinin ise Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede 17. gününde bekleyişleri sürdürüyor. Mültecilere Edirne Valiliğinin koordinasyonunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 öğün yemek ve erzak yardımı yapılıyor. Yunanistan güvenlik güçleri tarafından zaman zaman sert ve orantısız müdahalelerle karşılaşan yüzlerce mülteciye bölgede kurulan sahra hastanelerinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından anında müdahale ediliyor.

3 MÜLTECİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yunanistan askerlerinin mültecilere orantısız müdahalesi sonucu 3 mülteci hayatını kaybetmişti. Olaylarda 200'ün üzerinde mülteci yaralanırken, bir kısmının tedavilerinin hastanelerde devam ettiği belirtiliyor.

Hava sıcaklığının 7 derece olduğu kentte yaşanan sağanak yağış ise, 'umut' yolculuklarında bekleyişlerinin 17. gününe giren mültecilerin şartlarını daha da zorlaştırdı.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Yunanistan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
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