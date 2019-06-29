8 bin öğrenci kep attı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. İAÜ bünyesindeki toplam 180'den fazla bölüm ve programda eğitim alan 8 binden fazla öğrenci diplomalarını aldı. Törende konuşan İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Bilgiden, akıldan, teknolojiden başka bir çarenin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Dünya sorunlarını çözmek için başka çaremiz yok" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) 14'üncü dönem mezunlarını uğurladı. Bugün düzenlenen mezuniyet töreninde, İAÜ bünyesindeki toplam 180'den fazla bölüm ve programda eğitim alan 8 binden fazla öğrenci diplomalarını alarak, lisans ve önlisans mezunu sıfatıyla çalışma hayatına adım attı.

"ZAMANI YAKALAMAK ZORUNDAYIZ"

Mezuniyet töreninde bir konuşma yapan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın bilginin ve teknolojinin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bilgiden, akıldan, teknolojiden başka bir çarenin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Dünya sorunlarını çözmek için başka çaremiz yok. Başka ülkelerin dayattığı bilimsel çözümlerin yerine kendi çözümlerimizi üretme vaktimiz geldi. Zamanı yakalamak zorundayız. Aksi takdirde zamanı yönetenler, bilgiye şekil verenler bizi de yönetirler. Bu nedenle burada verdiğimiz eğitim çok önemli. Burada eğitim alan kendi evladımız gibi kabul ettiğimiz öğrencilerimiz ülkelerini en iyi şekilde temsil edeceklerdir."

"BİLGİ GÜÇTÜR, ONU İYİ KULLANIN"

Doç. Dr. Aydın konuşmasında, "Değerli mezunlarımız, sizi tozpembe bir dünyaya uğurlamıyoruz. Rekabeti zor, daima yüksek performans isteyen, yüzlerce insanla aynı hedefe koşmak zorunda olacağınız ve kimin öne çıkacağını bilemeyeceğiniz bir dünyaya adım atacaksınız. Ancak yürekten inanıyorum ki, sizlere burada vermiş olduğumuz eğitimle hayat mücadelenize bir adım önde başlayacaksınız. Bilginin akşamdan sabaha değiştiği dünyamızda sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınız. Bilgi güçtür. Bilgiyi temin etmek de zordur. Sürekli araştırın, sürekli kendinizi geliştirin, daima hayatın içinde olun" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ MEDENİYET YARIŞINDA İLERİ TAŞIYIN"

İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli ise törende yaptığı konuşmada, "450'yi aşkın eğitim kurumuyla yapılan anlaşmalarla, 102 farklı ülkeden 6 bini aşan uluslararası öğrencisiyle İAÜ, dünya arenasında yerini almıştır. 14'ncü dönem mezunlarımız; biliniz ki uluslararası standartlarda bir eğitim aldınız. Aldığınız eğitimle meslek hayatınızda üretken, ülkenize faydalı birer birey olacağınıza ve Türkiye'yi medeniyet yarışında bir adım daha ileri götüreceğinize inancım tamdır" dedi.

Tören, fakülte ve yüksekokul birincilerinin konuşmaları, bölüm birincilerine ödüllerinin takdimi, bayrak flama devir-teslimi ve İAÜ Andı'nın okunmasının ardından, mezunların coşkuyla kep fırlatmasıyla sona erdi.

- İstanbul