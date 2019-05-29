Son Dakika Haberleri: 8 bin öğrenci şampiyonluk için mücadele etti
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8 bin öğrenci şampiyonluk için mücadele etti

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Okullar Ligi'nin beşinci sezonunda finale son bir hafta kala büyük bir heyecan yaşanıyor.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Okullar Ligi'nin beşinci sezonunda finale son bir hafta kala büyük bir heyecan yaşanıyor. Her yıl büyük mücadelelere sahne olan Okullar Ligi'nde sezonun şampiyon takımları bu hafta yapılan karşılaşmaların ardından belli olacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalyalı gençlere sporu sevdirmek, onları spora teşvik etmek ve spor altyapısı oluşturmak hedefiyle düzenlediği Okullar Ligi'nde 2018-2019 sezonun tamamlanmasına bir hafta kala takımlar final heyecanı yaşamaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği organizasyonda bu yıl 8 bin öğrenci mücadele ediyor. Basketbol müsabakalarının tamamlandığı ligde Futbol ve Voleybol branşlarında ise takımlar final mücadelesi veriyor. Okullar Ligi'nin bitimine bir hafta kala son müsabakaların da tamamlanmasının ardından şampiyonlar belli olacak. Ramazan Bayramı sonrasında Okullar Ligi'nde dereceye giren takımlar için kupa töreni düzenlenecek.

Okullar Ligi, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, oryantiring branşlarında, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinden okulların katılımı ile gerçekleşiyor. Proje kapsamında bu sezon "Şampiyon Okullar Ligi" düzenledi. Daha önce lige katılan ve derece elde eden okulların karşılaşmaları büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne oluyor. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:22 Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel
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