Üye Girişi
8 bin yıllık geçmişe ışık tutacak Tavşanlı Höyük'te ilk kazı başladı - Son Dakika

8 bin yıllık geçmişe ışık tutacak Tavşanlı Höyük'te ilk kazı başladı

15.09.2021 11:41

8 bin yıllık geçmişe ışık tutacak Tavşanlı Höyük'te ilk kazı başladı Kütahya Valisi Ali Çelik: "Bakır ve gümüş işçiliği ile tekstile ait buluntuların ortaya çıkması heyecan verici" Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı höyüklerinden olan Kütahya'nın ilk yerleşim yeri Tavşanlı Höyük'te arkeolojik...

8 bin yıllık geçmişe ışık tutacak Tavşanlı Höyük'te ilk kazı başladı

Kütahya Valisi Ali Çelik: "Bakır ve gümüş işçiliği ile tekstile ait buluntuların ortaya çıkması heyecan verici"

KÜTAHYA - Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı höyüklerinden olan Kütahya'nın ilk yerleşim yeri Tavşanlı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kütahya'nın 8 bin yıl öncesine ışık tutacak kazı çalışmalarında madencilik ve tekstile ait ilk buluntuların heyecan verici olduğunu söyleyen Vali Ali Çelik, "Kazı çalışmaları ilerledikçe Batı Anadolu'nun merkezi olduğuna dair bir sürecin hep beraber şahitliğini yapacağız" dedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan, havadan yapılan çekimlerde kalp şeklindeki görüntüsü nedeniyle "Kütahya'nın Kalbi" olarak adlandırılan Tavşanlı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tavşanlı Belediyesinin destekleriyle, Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erkan Fidan'ın başkanlığında sürdürülecek kazı çalışmalarının açılış programı kazı evinde yapıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erkan Fidan, höyüğün tarihi, önemi ve kazı çalışmaları hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler verdi. Alanında uzman 25 kişiyle yapılacak arkeolojik kazı çalışmalarında ilk sonuçların 2 yıl içerisinde alınacağını kaydeden Fidan, "Sayın Valimizin ve Tavşanlı Belediye Başkanımızın desteğiyle kamulaştırma çalışmaları yapıldı. 3 farklı alanda çalışmalara başlayacağız" dedi.

Tavşanlı Höyük'ün maden ve dokuma şehri olduğunu kaydeden Fidan, "200'e yakın höyükte çalışmalar yaptık hiçbirinde bu kadar maden atığı bulmadık. İlk buluntular arasında maden potası var. Burada çok ciddi bir maden üretimi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Kazı çalışmalarında yazılı tabletlere ulaşılabileceğini de aktaran Fidan, "Bu dönemin karşısında Mezopotamya'da Sümerler var. Onlar yazıyı keşfetmişler onun sonrasında Anadolu'ya yavaş yavaş giriyorlar fakat bizim bölgede bilinmiyor. Bu anlamda buradan çok ümitliyiz; tablet, mühür bulabilirsek bölgenin tarihi tamamen değişecektir" şeklinde konuştu.

Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, kazı ekibine kolaylıklar dileyerek arkeolog malasını eline aldı bir süre ekibe yardım etti.

"İlk buluntular heyecan verici"

Kütahya'nın 8 bin yıl öncesine ışık tutacak kazı çalışmalarında madencilik ve tekstile ait ilk buluntuların heyecan verici olduğunu söyleyen Vali Ali Çelik, "Tavşanlı Höyüğü'nde başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bakır ve gümüş işçiliği ile tekstile ait buluntuların ortaya çıkması heyecan verici. 8 bin yıllık tarihe ışık tutacak, farklı çağlara ait buluntularıyla özellikle Batı Anadolu'nun tarihine, tarımsal üretimine, tekstil ve madenciliğine yeni bir bakış açısı sunacak bir alan" ifadelerini kullandı.

Kütahya'nın 8 bin yıl öncesine ışık tutacak kazı çalışmaları ilerledikçe Batı Anadolu'nun merkezi olduğuna dair bir sürecin hep beraber şahitliğini yapacağız diyen Vali Çelik, "Tavşanlı ve Kütahya medeniyet merkezi. Şehrimizin geçmişte de aynı şekilde var olduğunu bilmek bizler açısından sevindirici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Valiliğimiz, Tavşanlı Belediyemiz ve üniversitemizle elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Programa; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Tavşanlı Kaymakam Vekili Hasan Çiçek, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erkan Fidan, STK Temsilcileri ile davetliler katıldı.

8 bin yıllık geçmişe ışık tutacak Tavşanlı Höyük'te ilk kazı başladı
8 bin yıllık geçmişe ışık tutacak Tavşanlı Höyük'te ilk kazı başladı
8 bin yıllık geçmişe ışık tutacak Tavşanlı Höyük'te ilk kazı başladı
8 bin yıllık geçmişe ışık tutacak Tavşanlı Höyük'te ilk kazı başladı

Batı Anadolu, Ali Çelik, Tavşanlı, Kütahya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 8 bin yıllık geçmişe ışık tutacak Tavşanlı Höyük'te ilk kazı başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak 12:58 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü 12:37 O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti 12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu 11:55 Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam 11:45 Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar 11:07 Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar
iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor 10:49 iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 10:17 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:57 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak
12:42 Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi
12:37 O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü
12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı
12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
12:05 Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik
12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı
11:54 Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız
11:52 İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı
11:29 Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi         
12:43
Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı         
12:16
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı         
11:52
Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor         
11:27
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı         
10:57
Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim         
10:35
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı         
10:04
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "EXXEN'e üye olmak için 1.5 saattir uğraşıyorum" diyen Güntekin Onay'a ateş püskürdü         
22:34
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 13:18:09. #1.13#
SON DAKİKA: 8 bin yıllık geçmişe ışık tutacak Tavşanlı Höyük'te ilk kazı başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement