8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde temiz bir çevre için pedal çevrildi

Diyarbakır'da 8 bin yıldır kesintisiz tarım yapılan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde bir araya gelen bisiklet tutkunları pedal çevirerek, çöpleri topladı.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında kentin tarihi ve doğal zenginliğine dikkat çekmek, toplumsal bilinç oluşturmak isteyen Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü üyeleri, Hevsel Bahçeleri'nde bisiklet turu düzenledi.

Bisiklet tutkunları, merkez Sur ilçesinde İçkale yerleşkesinden başlayarak Keçi Burcu'na kadar "yeşil kuşak" boyunca pedal çevirdi.

Etkinliğe katılanlar, mola yerlerinde de çevreye atılan çöpleri topladı.

Kulüp Başkanı Kadir Tangüner, AA muhabirine, çevre duyarlılığı oluşturmak ve bisiklet kullanımının önemine dikkat çekmek için organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Rota olarak Diyarbakır'ın kültürel mirası olan Hevsel Bahçeleri'ni tercih ettiklerini belirten Tangüner, "Bisiklet sürdük, çevremizi temizledik ve duyarlılık oluşturduk. Herkesi çevreyi temiz tutmaya ve çevreye duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu ülke hepimizin." diye konuştu.

Kulüp üyesi Rabia Özdoğan da bisiklet kullanırken trafikte bazen zorluklarla karşılaştıkları belirterek, bu konuda duyarlılık beklediklerini dile getirdi.

Bisiklet yarışçısı ve antrenörü Veysel Uzak ise tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan Diyarbakır'da bisiklet sürmenin keyif verici olduğunu anlattı.

Son yıllarda artan bisiklet yollarının ve oluşan bilincin bisiklet kullanıcıları için iyi olduğunu aktaran Uzak, şöyle dedi:

"Diyarbakır tarihiyle, kültürüyle, havasıyla mükemmel bir şehir. Hevsel Bahçeleri şehre yakın, Dicle Nehri'nin hemen kıyısında mükemmel bir atmosfere sahip. Hem serin hem de kadim surların bitişiğinde olduğu için bütün bisiklet severleri Hevsel Bahçeleri'nde bisiklet sürmeye davet ediyorum."

Etkinliğe katılan Rojda Budak ise bisiklet sürmeye başladıktan sonra Diyarbakır'ın güzelliklerini yaşama şansı bulduğunu belirtti.