Son Dakika Haberleri: 8 bin yıllık Latmos bayramda doğaseverlerin akınına uğradı...Latmos Dağları havadan görüntülendi
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8 bin yıllık Latmos bayramda doğaseverlerin akınına uğradı...Latmos Dağları havadan görüntülendi

33 dakika önce

8 bin yıllık Latmos bayramda doğaseverlerin akınına uğradı.

8 bin yıllık Latmos bayramda doğaseverlerin akınına uğradı...Latmos Dağları havadan görüntülendi
Başkan Çerçioğlu'ndan çağrı: "Latmos'u milli park yaparak koruyalım"
AYDIN - Aydın'da 8 bin yıllık kaya resimleriyle doğa ve kültür meraklılarının ilgi odağı olan Beşparmak (Latmos) Dağları, Ramazan Bayramı tatiline de ziyaretçi akınına uğradı.
Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte daha fazla doğaseverin geldiği Latmos ve Serçin misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Doğaseverlerin Aydın'da uğrak noktalarından birisi olan ve 8 bin yıllık tarihi ve eşine az rastlanır güzellikteki kaya resimleriyle Beşparmak Dağları'nın neredeyse tamamını kaplayan bir coğrafyaya yayılan Latmos için Aydın Büyükşehir Belediyesi tanıtım atağı başlattı.
Latmos'un eşsiz doğasının ve tarihinin korunması gerektiğini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu coğrafya insanlık tarihinin en önemli tarihsel miraslarından bir tanesi. Dünya üzerinde 8 bin yıllık tarihin her adımından izler taşıyan çok az yer var. Böylesine önemli olan Latmos'u hem yaşatıp geleceğe taşımak için hem de turizm potansiyeli olarak değerlendirmek için milli park ilan etmeliyiz" dedi.
Büyükşehir Belediyesinin Latmos'taki ziyaretçi merkezinde ziyaretçilere bölgeyle ilgili her türlü bilgi verilirken, bölgeye gelen doğaseverler kamp kurup doğa yürüyüşü yapıyor ve 8 bin yıllık tarihin izlerini görebiliyor.
Serçin'de bisiklet turu
Bafa Gölü kıyısındaki Serçin de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtımı yapılmaya başlandıktan sonra ziyaretçi sayısı oldukça artan Serçin'de isteyen ziyaretçilere Büyükşehir Belediyesi'nin Serçin Ekoturizm Merkezi'nden ücretsiz bisiklet sağlanıyor.
Ziyaretçiler Latmos ve Serçin ile ilgili ayrıntılı bilgileri Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışması olan www.aydincagiriyor.com internet sitesinden edinebiliyor.
8 bin yıllık Latmos bayramda doğaseverlerin akınına uğradı...Latmos Dağları havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:38 Kaynak: İHA
Beşparmak Dağları, Aydın, Yerel
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