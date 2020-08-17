8. Boğaziçi Film Festivali, First Cut Lab başvuruları başladı - Son Dakika

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Boğaziçi Film Festival kapsamındaki First Cut Lab'in başvuruları açıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab bünyesindeki First Cut Lab, 24- 29 Ekim'de gerçekleştirilecek.

First Cut Lab'in Türkiye ayağına yapılan başvurulardan seçilecek 2 projenin yapımcısı ve yönetmeni, uluslararası danışmanlarla filmlerinin üzerine çalışma fırsatı bulacak.

Kurgu aşamasındaki uzun metraj kurmaca film projelerinin uluslararası standartlarda en iyi hale getirmek amacıyla bu yıl ikinci kez gerçekleşecek programa "www.bogazicifilmfestivali.com" üzerinden yapılan başvurular 1 Ekim'e kadar devam edecek.

Workshop programına, en az 60 dakika uzunluğunda, kurmaca ve ilk kurgusu veya kaba kurgusu bitmiş filmler kabul edilecek.

8. Boğaziçi Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 23-30 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.