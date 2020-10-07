8. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak kısa filmler açıklandı - Son Dakika

8. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak kısa filmler açıklandı

07.10.2020 10:53
8. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak kısa filmler açıklandı, System.String[]

8. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak kısa filmler ve jüri üyeleri açıklandı.

8. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak kısa filmler ve jüri üyeleri açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında düzenlenecek festivalin ulusal ve uluslararası yarışmalarında 22 kısa kurmaca film yarışacak.

Filmleri değerlendirecek jüri üyeleri arasında yönetmen Banu Sıvacı ve yönetmen Cihan Sağlam ile film eleştirmeni Murat Tolga Şen yer alacak.

Toplam 476 filmin başvuruda bulunduğu Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışmasında; Mahsum Taşkın'ın Şırnak'ın "Binbir Gece", Zeynep Dilan Süren'in "Büyük İstanbul Depresyonu", Alperen Albayrak'ın "Derinlik Algısı", Elif Hamamcı'nın "Geri Dönüşüm", Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in "Kısmet", Volkan Girgin'in "Konuşma", Gökalp Gönen'in "Lal", Yeşim Tonbaz'ın "Münhasır", Murat Uğurlu'nun "Tapınak", Hüseyin Aydın Gürsoy'un "Toz Olmak", Yavuz Akyıldız'ın "Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye" ile Onur Güler'in "Yara" filmleri yer alacak.

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Uluslararası Kısa Kurmaca Film Yarışması'nda Linh Duong'un "A Trip to Heaven", Anthony Nti'nin "Good Night", Zhannat Alshanova'nın "History of Civilization", Sameh Alaa'nın "I am Afraid to Forget Your Face", Firas Khoury'nin "Maradona's Legs", Hristo Simeonov'un "Nina", Pedro Peralta'nın "Perpetual Night", Edgardo Pistone'nin "The Flies", Farah Nabulsi'nin "The Present" ve Francesca Canepa'nın "The Silence of the River" filmleri yarışacak.

Festivalin ulusal ve uluslararası kısa belgesel film yarışmalarında yer alan belgeselleri ise jüri üyeleri yapımcı ve yazar Samed Karagöz, yönetmen Senem Bay ve oyuncu Vuslat Saraçoğlu değerlendirecek.

Bu yıl 108 başvurunun yapıldığı Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışmasında Özgenur Gülerce'nin "Aşık Feymani", Muhammed Emre Özdemir ve Hakan Demirel'in "Baraka", Melih Aslan'ın "Bisikletçi", Feyzi Baran ve Kamil Kahrama'nın "Bu da mı Gol Değil?", Rıdvan Karaman'ın "Donuk Bakışlar", Ahmet Keçili'nin "Seval", Malaz Usta'nın "Sürgünde Bir Yıl" ve Fatih Ertekin'in "Yaylacı" isimli belgeseller yarışacak.

Bu yıl 8 kısa belgeselin jüri karşısına çıkacağı Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışmasında Mahdi Fleifel'in "3 Logical Exits", Randa Maroufi'nin "Ceuta's Gate", Halima Ouardiri'nin "Clebs", Gregoire Verbeke'nin "I Feel Your Eyes", Nevena Desivojevic'in "Outside the Oranges are Blooming", Adriano Valerio'nun "The Eagles of Carthage", Alex Evstigneev'in "The Golden Buttons" ve Maja Novakovic'in "Then Comes the Evening" belgeselleri ödül için mücadele edecek.

Kurmaca ve belgesel film yarışmalarında en iyi filmlerin 10'ar bin liralık ödül ve ulusal kısa kurmaca kategorisinde bir filmin 5 bin liralık İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü alacağı festivalin, yarışmalı kısa bölümlerindeki bütün filmler aynı zamanda 25 bin liralık Ahmet Uluçay Büyük Ödülüne aday olacak.

8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23-30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Film Festivali, Belgesel, İstanbul, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak kısa filmler açıklandı - Son Dakika

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