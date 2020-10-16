8. Boğaziçi Film Festivali'ne doğru - Son Dakika

8. Boğaziçi Film Festivali'ne doğru

16.10.2020 17:11
8. Boğaziçi Film Festivali'ne doğru, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleriyle bu yıl 23-30 Ekim'de düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali'nde, ulusal ve uluslararası uzun ve kısa metraj 60 film sinemaseverlere sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleriyle bu yıl 23-30 Ekim'de düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali'nde, ulusal ve uluslararası uzun ve kısa metraj 60 film sinemaseverlere sunulacak.

Bu yıl "Her şeye rağmen" temasıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak seyircisini ağırlayacak festivalin basın toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç, öncelikli amaçlarının festivalin sürekliliğini sağlamak olduğunu belirterek, "Yarışmaları yapıp festivali bu yıl devam ettirmek ana amacımızdı. 4-5 filmlik bir yarışma dışı film seçkisi de yapmaya çalıştık. Bu yıl fiziksel gösterimlerle Kadıköy ve Beyoğlu Sinemaları'nda olacağız." dedi.

Festivalde yarışan Ensar Altay'ın "Kodokushi" ve Ahmet Sönmez'in "Sadece Farklı" filmlerinin dünya prömiyerini yapacağını hatırlatan Kılıç, Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası yarışmanın jüri üyelerinin festivale katılamayacağını söyledi.

Kılıç, uzun metraj yarışmalara bu yıl 60'a yakın başvuru aldıklarını vurgulayarak, "Ne kadar fazla film olursa, o kadar keyifli bir değerlendirme süreci oluyor. Hepsi bu sene çıkan filmlerdi. Kısa filmlerde ise 300'e yakın başvuru aldık. Özellikle kısa kurmaca filmlerde prodüksiyonların kalitesi artıyor. Burada da çok zorlandık. Normalde 10 film alma düşüncemiz vardı bu sayıyı 12 yaptık. Almak isteyip alamadığımız filmler de oldu." ifadelerini kullandı.

Bosphorus Film Lab Direktörü İpek Tugay ise Pitching Platformu, First Cut Lab ve Works in Progress platformlarında toplamda 21 projenin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu platformlarda da çok önemli isimlerden jüriler oluşturduk.Yabancı konukların dijital platformlar üzerinden katılımcılarla buluşup etkin bir paylaşım alanının yaratılacağı Bosphorus Film Lab etkinlikleri, finalistlere özel olarak organize edilen eğitimler ve endüstri davetlilerine yönelik proje sunumlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik takvimimizi de önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız."

Festival "Sun Children" filmiyle açılış yapacak

Festivalin bu yılki açılış filmi, İranlı yönetmen Majid Majidi'nin dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali Ana Yarışma bölümünde gerçekleştiren filmi "Sun Children" olacak.

"Beyond The Clouds" filmiyle 5. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda Türkiye prömiyerini yaparak festivalden En İyi Kurgu ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleriyle ayrılan Majid Majidi'nin son filmi "Sun Children", geçimlerini zorlukla sağlayan Ali ve üç arkadaşının hikayesine odaklanıyor.

Altın Yunus için 10 film yarışıyor

Bu yılın önemli yerli yapımlarını bir araya getiren, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bir film 100.000 lira değerindeki Altın Yunus ödülünü almaya hak kazanacak.

Edebiyatçı, senarist ve yapımcı Tarık Tufan'ın başkanı olduğu ve yönetmen Ramin Matin, görüntü yönetmeni Taner Tokgöz, oyuncu İpek Türktan Kaynak ve oyuncu Ecem Uzun'dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi yılın en iyi yerli filmini seçecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, Derviş Zaim'in "Flaşbellek", Orçun Benli'nin "Gelincik, Erdem Tepegöz'ün "Gölgeler İçinde", Ensar Altay'ın "Kodokushi", Barış Gördağ ve Yasin Çetin'in "Koku", Ferit Karol'un "Kumbara", Fatih Özcan'ın "Mavzer", Ercan Kesal'ın "Nasipse Adayız", Reis Çelik'in "Ölü Ekmeği" ve Ahmet Sönmez'in "Sadece Farklı" filmleri yarışacak.

Festivalde yer alan filmlerden "Kodokushi" ve "Sadece Farklı" dünya prömiyerlerini festivalde yaparken "Flaşbellek", "Gelincik", "Gölgeler İçinde", "Koku", "Kumbara", "Mavzer" ve "Ölü Ekmeği" filmleri ise İstanbul'da ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

Kısa kurmaca ve kısa belgesel filmler seyircisini bekliyor

Yönetmenler Banu Sıvacı ve Cihan Sağlam ile film eleştirmeni Murat Tolga Şen, Kısa Kurmaca jürisinde yer alacak.

Ulusal Kısa Kurmaca kategorisinde jüri üyeleri, Mahsum Taşkın'ın "Binbir Gece", Zeynep Dilan Süren'in "Büyük İstanbul Depresyonu", Alperen Albayrak'ın "Derinlik Algısı", Elif Hamamcı'nın "Geri Dönüşüm", Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in "Kısmet", Volkan Girgin'in "Konuşma", Gökalp Gönen'in "Lal", Yeşim Tonbaz'ın "Münhasır", Murat Uğurlu'nun "Tapınak", Hüseyin Aydın Gürsoy'un "Toz Olmak", Yavuz Akyıldız'ın "Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye" ve Onur Güler'in "Yara" filmlerini değerlendirecek.

Uluslararası Kısa Kurmaca kategorisinde ise Linh Duong'un "A Trip to Heaven", Anthony Nti'nin "Good Night", Zhannat Alshanova'nın "History of Civilization", Sameh Alaa'nın "I am Afraid to Forget Your Face", Firas Khoury'nin "Maradona's Legs", Hristo Simeonov'un "Nina", Pedro Peralta'nın "Perpetual Night", Edgardo Pistone'nin "The Flies", Farah Nabulsi'nin "The Present" ve Francesca Canepa'nın "The Silence of the River" filmleri yarışacak.

Yazar Samed Karagöz ile yönetmenler Senem Bay ve Vuslat Saraçoğlu'ndan oluşan Kısa Belgesel Jürisi de Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması için Özgenur Gülerce'nin "Aşık Feymani", Muhammed Emre Özdemir ve Hakan Demirel'in "Baraka", Melih Aslan'ın "Bisikletçi", Feyzi Baran ve Kamil Kahraman'ın "Bu da mı Gol Değil?", Rıdvan Karaman'ın "Donuk Bakışlar", Ahmet Keçili'nin "Seval", Malaz Usta'nın "Sürgünde Bir Yıl" ve Fatih Ertekin'in -"Yaylacı" belgesellerini değerlendirirken, Uluslararası Kısa Kurmaca Belgesel Film Yarışması içinse Mahdi Fleifel'in "3 Logical Exits", Randa Maroufi'nin "Ceuta's Gate", Halima Ouardiri'nin "Clebs", Gregoire Verbeke'nin "I Feel Your Eyes", Nevena Desivojevic'in "Outside the Oranges are Blooming", Adriano Valerio'nun "The Eagles of Carthage", Alex Evstigneev'in "The Golden Buttons" ve Maja Novakovic'in "Then Comes the Evening" belgeselleri arasından seçim yapacak.

FİYAB'dan 10.000 liralık "En İyi Yapımcı Ödülü"

Ayrıca festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında yer alan filmlerden birine yapımcılar Alper Tunga Özdemir, Nazif Tunç ve Metin Tunçtürk'ten oluşan FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği) Jürisi tarafından 10.000 liralık En İyi Yapımcı Ödülü takdim edilecek.

Bu yıldan itibaren "FİLM-YÖN En İyi Yönetmen" ödülü verilecek.

Bu yıl ilk kez, "FİLM-YÖN En İyi Yönetmen" ödülü ise Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin yönetmenlerinden biri Film Yönetmenleri Derneği Jürisi tarafından sahibini bulacak.

FİLM-YÖN Jüri üyeleri Mehmet Eryılmaz, Melisa Önel ve Selim Evci'den oluşuyor.

Film Festivali, Sinema, Turizm, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8. Boğaziçi Film Festivali'ne doğru - Son Dakika

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