8. Boğaziçi Film Festivali, Ulusal Yarışma ve Bosphorus Film Lab başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Boğaziçi Film Festivali kapsamındaki Ulusal Yarışma ve Bosphorus Film Lab başvuruları 11 Eylül'e kadar devam edecek.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 23-30 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

Festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab bünyesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek First Cut Lab'ın başvuru süresi ise 1 Ekim'de sona erecek.

Festival kapsamında düzenlenecek tüm yarışmalı bölümlerin yönetmelikleri ve başvurularına www.bogazicifilmfestivali.com üzerinden erişilebilir.