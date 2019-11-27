Son Dakika Haberleri: 8. Business Tennis Cup'ta ödüller sahiplerini buldu
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8. Business Tennis Cup'ta ödüller sahiplerini buldu

6 saat önce

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Business Tennis Cup Turnuvası'nın şampiyonu Odeabank olurken, ikincilik ödülünü QNB Finansbank takımı kazandı.

8. Business Tennis Cup'ta ödüller sahiplerini buldu, System.String[]

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Business Tennis Cup Turnuvası'nın şampiyonu Odeabank olurken, ikincilik ödülünü QNB Finansbank takımı kazandı. Vodafone takımı ise, "En İyi Takım Ruhuna Sahip Şirket" ödülüne layık görüldü. Kazanan takımların sporcuları, ödüllerini İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde aldılar.

16 şirketten 200 sporcunun mücadele ettiği 8. Business Tennis Cup Turnuvası, 22-23 Haziran tarihlerinde başlayıp 5 Kasım tarihinde Ulus Tenis Akademisi'nde oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Şampiyonluğa Odeabank ulaşırken, ikinciliği QNB Finansbank sporcuları aldı. Odeabank ve QNB Finansbank arasındaki final mücadelesi 3-1 sonuçlandı. Turnuva kapsamında bu yıl ilk kez verilen "En İyi Takım Ruhuna Sahip Şirket" ödülüne Vodafone takımı layık göründü. Kazanan takımların sporcuları, ödüllerini İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde aldılar.


Finansbank, Odea Bank, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:33 Kaynak: DHA
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