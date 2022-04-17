8 CAMİDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
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8 CAMİDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

17.04.2022 10:47

DİYARBAKIR'da farklı tarihlerde girdiği 8 camide namaz kılıp, cemaat dağıldıktan sonra içerideki televizyon ve ses sistemlerini çalan şüpheli Y.K., son gittiği camide yakalandı.

DİYARBAKIR'da farklı tarihlerde girdiği 8 camide namaz kılıp, cemaat dağıldıktan sonra içerideki televizyon ve ses sistemlerini çalan şüpheli Y.K., son gittiği camide yakalandı.

Kentte farklı tarihlerde 8 camiden 4 televizyon ile 7 ses sistemi çalındı, polis ekipleri ihbarların ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hem camilerdeki hem de çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 37 ayrı kameradan toplam 162 saatlik görüntüyü seyrederek, şüpheli Y.K.'yi tespit etti. Camilerde namaz kılıp, cemaatin dağılmasını bekledikten sonra hırsızlık yaptığı belirlenen Y.K.'nin eşkali tüm birimlere iletildi. Bağlar ilçesinde bir camiye girdiği ihbarının ardından ekipler, Y.K.'yi cemaatin çıkmasını beklediği sırada gözaltına aldı. Y.K.'nin adresinde yapılan aramada bulunan 4 televizyon ve 7 ses sistemi de camilere teslim edildi. Y.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

8 CAMİDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
8 CAMİDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
8 CAMİDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Bağlar, Polis, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 CAMİDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika


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