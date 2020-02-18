8 çevre aktivistine casusluk suçlamasıyla hapis cezası verildi - Son Dakika

İran'da 8 çevre aktivistine ABD ile işbirliği yapmak ve casusluk faaliyetleri nedeniyle hapis cezası verildi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, casusluk suçlamasıyla yargılanan 8 çevre aktivistine 6 ila 10 yıl arasında hapis cezası verildiğini açıkladı. İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili hapis cezası alan aktivistlere ilişkin açıklamasında Murad Takbaz, Nilüfer Beyani, Humen Cukar, Tahir Kadiriyan, Sam Recebi ve Sepide Kaşan Dust adlı sanıkların ABD ile işbirliği yapma suçlamasından 6 ila 10 yıl arasında hapis cezası aldıklarını söyledi. Casusluk suçlamasıyla yargılanan Emir Hüseyin Haleki Hamidi ve Abdurrıza Kuhpaye'nin ise 4 ila 6 yıl hapis cezası aldıklarını belirten İsmaili, söz konusu çevre aktivistlerinin ABD adına İran'da casusluk faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)