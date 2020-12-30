8 çocuğuyla çanta üretiyor - Son Dakika

8 çocuğuyla çanta üretiyor

30.12.2020 08:34
8 çocuğuyla çanta üretiyor, System.String[]

MUŞ'ta Mahmure Özdemir (60), 8 çocuğuyla kurdukları atölyede çanta üretiyor.

MUŞ'ta Mahmure Özdemir (60), 8 çocuğuyla kurdukları atölyede çanta üretiyor. 4 çocuğu üniversitede okuyan Özdemir, çanta üretip hem ailesini geçindirdiğini hem de çocuklarını okuttuğunu söyledi.

Muşlu Mahmure ve Cemil Özdemir (69) çifti, 2000 yılında daha iyi bir yaşam için çocuklarıyla İzmir'e göç etti. Özdemir ailesi burada umdukları gibi bir iş imkanı bulamayınca 2014 yılında yeniden memleketlerine döndü. Bağ-Kur emeklisi olan Cemil Özdemir'in maaşıyla geçim sağlayamayan aile İzmir'de öğrendikleri tekstil işine başladı. Evlerinin yanında tekstil atölyesi kuran Mahmure Özdemir, çocuklarıyla çanta üretimi işine girdi. 12 çocuğundan 2'si vefat eden 2'si de evlendiği için baba evinden ayrılan Mahmure Özdemir, 8 çocuğuyla birlikte ürettiği çantaları İzmir'de anlaştıkları bir firmaya göndermeye başladı.

Muş'ta kurdukları tekstil atölyesinde çocuklarıyla çalıştığını söyleyen Mahmure Özdemir, "8 çocuğum burada işçi olarak çalışıyor. Üniversite öğrenimlerini sürdüren 4 çocuğum hem okuyor hem de burada bize yardımcı oluyor. Atölyeden elde ettikleri gelirlerle ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Burada çanta üretimi yapıyoruz. Geçim kaynağımız bu tekstil atölyesidir. Ekmek paramızı buradan kazanıyoruz" dedi.'CANLI DERS SONRASI BİZE YARDIM EDİYORLAR'Mehmet Özdemir ise, "Annemle beraber 9 kişiyiz. Kardeşlerim hem üniversite eğitimlerini tamamlıyorlar hem de boş vakitlerinde yanımıza gelip bize yardım ediyorlar. Pandemi nedeniyle kardeşlerim canlı ders gördükleri için ders sonrası boş vakitlerinde bize yardım ediyorlar" diye konuştu. 'HEM BİZ HEM AİLEMİZ MUTLU OLUYOR'Ailesiyle birlikte tekstil atölyesinde çanta üretimi yaptıklarını vurgulayan öğrencilerden Safiye Özdemir, şunları söyledi: "Çanta yapıp İzmir'e gönderiyoruz. 4 kardeş olarak öğrenciyiz. Öğrenci olduğumuz için dersten arta kalan vakitlerde ağabeylerim ve ablama yardımcı oluyoruz. Biz işlem yaptıkça onlara daha fazla yardımcı oluyoruz. Biten çantaları toplu şekilde İzmir'e gönderiyoruz. Biz burada olduğumuz zaman daha fazla üretime destek oluyoruz. Bu sayede en azından onlara biraz daha yardımcı oluyoruz. Pandemiden dolayı ne kadar iş yaparsak maddi açıdan hem onlar bize destek oluyor hem de biz onlara destek olmuş oluyoruz. Hem biz hem de ailemiz mutlu oluyor."'BOŞ VAKİTLERİMİZİ BURADA DEĞERLENDİRİYORUZ'

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde okuduğunu söyleyen Abdulhalim Özdemir ise, "Şu an pandemiden dolayı üniversiteler kapalı ve canlı ders görüyoruz ve bu canlı derslerin araları oluyor. O aralarda aileme yardımcı oluyorum. Hem okul ihtiyaçlarımı karşılıyorum hem de ailemin gelirini artırmak için onlara yardımcı oluyorum. Boş vakitlerimizi burada değerlendiriyoruz. Hem sağlığımız için dışarı çıkmıyoruz hem de bu boş vakti ne kadar değerlendirirsek o kadar bizim için yararlı oluyor" dedi.


8 çocuğuyla çanta üretiyor
8 çocuğuyla çanta üretiyor
8 çocuğuyla çanta üretiyor
8 çocuğuyla çanta üretiyor
8 çocuğuyla çanta üretiyor
8 çocuğuyla çanta üretiyor
8 çocuğuyla çanta üretiyor
8 çocuğuyla çanta üretiyor
8 çocuğuyla çanta üretiyor
8 çocuğuyla çanta üretiyor
8 çocuğuyla çanta üretiyor
8 çocuğuyla çanta üretiyor
8 çocuğuyla çanta üretiyor

Cemil Özdemir, Bağ Kur, İzmir, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 çocuğuyla çanta üretiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Moskova'da aşı olanlar kısıtlamadan muaf olacak Son Dakika! Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de İstanbul'un göbeğinde, tam 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi Fatih Terim, 3 futbolcuyu gönderilecekler listesine aldı Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı
Çin aşısıyla ilgili yol haritası hazır: 150'den fazla özel tasarlanmış araç, 300 soğuk hava deposu kullanılacak Çin aşısıyla ilgili yol haritası hazır: 150'den fazla özel tasarlanmış araç, 300 soğuk hava deposu kullanılacak         
07:59
Yasak Elma'nın 92. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika, Ender ve Yıldız cezaevine giriyor Yasak Elma'nın 92. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika, Ender ve Yıldız cezaevine giriyor         
07:45
Polisten kaçmak isteyen 2 kişi otomobile tarlaya uçunca yakalandı Polisten kaçmak isteyen 2 kişi otomobile tarlaya uçunca yakalandı         
06:12
Bakan Koca, aracı firma iddialarına belgelerle yanıt verdi: Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır Bakan Koca, aracı firma iddialarına belgelerle yanıt verdi: Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır         
02:43
Fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de finalin adı belli oldu Fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de finalin adı belli oldu         
00:32
Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış         
23:51
Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti         
22:38
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı         
15:33
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi         
09:59
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 08:39:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 çocuğuyla çanta üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei