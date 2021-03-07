8 çocuklu ailenin üniversite mezunu kızı, çocuklara örnek oluyor - Son Dakika

8 çocuklu ailenin üniversite mezunu kızı, çocuklara örnek oluyor

07.03.2021 14:39
8 çocuklu ailenin üniversite mezunu kızı, çocuklara örnek oluyor, System.String[]

Van'da ailesinin karşı çıkmasına rağmen devletin sağladığı burs ve barınma gibi imkanlar sayesinde 8 çocuklu ailenin üniversite mezunu tek evladı olan 30 yaşındaki Zeynep Kaçmaz, kız çocuklarına örnek gösteriliyor.

Van'da ailesinin karşı çıkmasına rağmen devletin sağladığı burs ve barınma gibi imkanlar sayesinde 8 çocuklu ailenin üniversite mezunu tek evladı olan 30 yaşındaki Zeynep Kaçmaz, kız çocuklarına örnek gösteriliyor.

Çaldıran ilçesinde 8 çocuklu ailenin kızı olan Kaçmaz, ailesinin "kız çocukları okumaz" düşüncesini azmi ve kararlılığıyla yıktı.

Bursa'da yaşayan ablasının desteğini gören Kaçmaz, ilkokulu ablasının yanında kalarak bitirdi.

Eğitim hayatını sürdürme konusundaki ısrarı üzerine ailesi tarafından Van'da devlet yurduna yerleştirilen Kaçmaz, Aydın Anadolu Öğretmen Lisesi'ni kazanmasına rağmen okula kaydı yaptırılmadı.

Bunun üzerine Elazığ Sıdıka Avar Kız Meslek Lisesi'ne giden Kaçmaz, Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü'nü kazandı.

Üniversite yıllarında mağazada, matbaa ve kafede çalışarak kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Kaçmaz, Antalya'da açtığı reklam ajansıyla iş hayatına atıldı.

Merkezde açtığı ofisinde bilgisayarda tasarım ve montaj yapan Kaçmaz, aynı zamanda sanayide ortağı olduğu iş yerinde ise tulum giyip, kaynak, kutu harf tabela, folyo, giydirme, şablon çıkarma ve montaj gibi işlemleri gerçekleştiriyor.

Başarılı bir iş hayatı sürdüren Kaçmaz, dar gelirli ailelerin çocuklarının okuması için hem maddi yardım yapıyor hem de kitap ve kıyafet desteği sağlıyor.

İmkanları ölçüsünde herkese yardım eli uzatmaya çalışan Kaçmaz, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının iyi bir eğitim almasını çok istiyor.

"Devlete borçluyum, devlet sayesinde okudum"

Kaçmaz, eğitim sürecinde zaman zaman çok yorulduğunu ancak mücadeleyi bırakmadığını, hiç durmadan çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de eğitim alanında yapılan yatırımlarla birçok bölgede okumanın kolaylaştığını, ailelerin de bilinçlendiğini dile getiren Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Herkesin imkanları aynı olmuyor. Ama bazen imkanları zorlamak lazım. Devlet yurtlarında kalarak, burs alarak eğitimli bir kadın oldum. Devlete borçluyum, devlet sayesinde okuyabildim. Mücadele ettim, emek verdim ve güzel kapılar açıldı. Kendi bünyemde çok tasarımcı yetiştiriyorum. Bir ay yanımda yetişip, başka firmalara gönderdiğim kişiler oldu. Özellikle ailesinden destek göremeyen ya da üniversiteye gidemeyen insanlar oluyor, bu işi öğrenmek istiyor. Onları çok iyi anladığım için destekte bulunuyorum."

Çok sayıda kişiye mesleği öğreten Kaçmaz, iş yerinde 5 kişiyi de istihdam ediyor. Kaçmaz, ailesinin de şu anda kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

İmkanı ölçüsünde başka insanlara, çocuklara yardım yapmanın verdiği huzuru, mutluluğu hiçbir şeye değişmeyeceğini vurgulayan Kaçmaz, "İşimi de daha da büyütüp, daha fazla kişiyi istihdam etmek istiyorum. Van'da mahallemizde örnek gösteriliyorum. Kız çocuklarına beni örnek gösteriyorlar. Çok beğendiğiniz elbiseyi kendiniz alın, böylesi size daha iyi yakışıyor, başkasının almasını beklemeyin. İstediğimiz zaman açamayacağımız kapı, başaramayacağımız iş yok." ifadesini kullandı.

8 çocuklu ailenin üniversite mezunu kızı, çocuklara örnek oluyor
8 çocuklu ailenin üniversite mezunu kızı, çocuklara örnek oluyor
8 çocuklu ailenin üniversite mezunu kızı, çocuklara örnek oluyor
8 çocuklu ailenin üniversite mezunu kızı, çocuklara örnek oluyor

Üniversite, Antalya, Bursa, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 çocuklu ailenin üniversite mezunu kızı, çocuklara örnek oluyor - Son Dakika


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