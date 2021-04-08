"8. Çukurova Biyoteknoloji Günleri" sona erdi - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen "8. Çukurova Biyoteknoloji Günleri" sona erdi.

ÇÜ Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yıldız Aka Kaçar, çevrim için düzenlenen etkinlikte, biyoteknolojinin öneminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aşı çalışmalarıyla daha da anlaşıldığını belirtti.

Farklı alanlardaki biyoteknoloji konularının tartışıldığı etkinliğe, 18 şehirden 137 kişi katıldı.