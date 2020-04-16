8. Cumhurbaşkanı Özal'ın ölüm yıl dönümü - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 27'nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karabulut, mesajında, Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında rahmet ve özlemle andıklarını belirterek, "Merhum Özal vefatının ardından çeyrek asır, 27 yıl geçmesine karşın, bugün ülkemize sağlamış olduğu ekonomik ve sosyal gelişmeler ile hayata geçirdiği projelerle anımsanıyor, halen halkın yüreğinde takdirle ve dualarla anılıyor." ifadesini kullandı.

Turgut Özal'ın millet öncelikli politikalar izlediği ve halkın değerlerini temsil etmiş bir lider olduğunu aktaran Karabulut, şöyle devam etti:

"Düşünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ve teşebbüs özgürlüğüne büyük önem vermiş, Türkiye'nin geleceğine ve düşünce hayatına önemli katkılar sunmuştur. Özal'lı yıllarda demokrasi, kalkınma, açık toplum, reform, ekonomik büyüme, yatırım projeleri, ilerleme, değişim, yenilikler, çağ atlama ve teknoloji en çok konuşulan, gerçekleşen ve içi doldurulan kavramlar olmuştur. Bu nedenle Özal, halkın beklentilerinin ve özlemlerinin karşılık bulduğu bir liderdi."

Turgut Özal isminin memleketi Malatya'da kurulan üniversite ile ölümsüzleştirilmesine vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve şükranlarını sunan Rektör Prof. Dr. Karabulut, şunları kaydetti:

"Malatya Turgut Özal Üniversitesi, ismini gururla taşımış olduğu Özal gibi yenilikçi ve atılımcı bir çizgide, yerel değerlerden kopmadan evrensel değerlere ulaşan, yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri yerele taşıyan uluslararası bir üniversite olma hedefindedir. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle merhum Özal için üniversitemizde anma etkinliğini düzenleyememenin üzüntüsü içindeyiz. Merhum Özal'ı vefatının 27. yılında rahmet ve şükranla anıyoruz, mekanı cennet olsun."