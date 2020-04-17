8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Durmuşoğlu, mesajında Özal'ın 66 yıllık ömründe Türkiye'nin özgür, demokratik ve sivil bir yapıya kavuşmasına önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Özal'ın Türkiye'de demokrasi ve ülke ekonomisine önemli hizmetleri bulunduğunu belirten Durmuşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye'nin her alanda dünya ile yarışır halde olmasının mimarlarından olan merhum Turgut Özal, ortaya koyduğu hedeflerle Türk iş dünyasına da yeni bir vizyon kazandırmıştır.



Ülkemize kazandırdığı değerlerle adını siyasi tarihimizin mümtaz şahsiyetleri arasına yazdırmıştır. Yakın tarihimizin sıkıntılı ve zorlu bir döneminde en üst seviyede sorumluluklar almaktan çekinmeyerek, önündeki engelleri nasıl aşabileceğimize dair yol göstermiş, gerçekleştirdiği zihinsel devrimle ülke ve millet olarak kendimize güvenmemizi sağlamıştır.



66 yıllık ömründe Türkiye'nin özgür, demokratik ve sivil bir yapıya kavuşmasına önemli katkılar sağlayan, 'Tepeden inme hiçbir reform bir milletin ruhunu harekete geçiremez' diyerek halkın iradesine yaslanmış ve gerçekleştirdiği siyasi ve hukuki hamlelerle ülkemizde hürriyetlerin gelişmesini, demokrasinin güçlenmesini, ekonominin dışa açılmasını sağlamıştır.



8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının 27'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla yad ediyorum."