8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü - Son Dakika

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye çağ atlatan", demokrasi ve kalkınma mücadelesiyle efsaneleşen 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında rahmet ve şükranla andığını belirtti.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'ye çağ atlatan", demokrasi ve kalkınma mücadelesiyle efsaneleşen 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında rahmet ve şükranla andığını belirtti.

8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 27. yılı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımlayan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Sadece kendi deyimiyle değil, tüm dünyanın deyimiyle 'Türkiye'ye çağ atlatmış', demokrasi ve kalkınma mücadelesiyle efsaneleşmiş olan merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı, vefatının 27. yılında rahmet ve şükranla anıyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı, Turgut Özal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:56 Kaynak: AA

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