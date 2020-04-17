8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 27. yılı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 27. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, Özal'ın ömrünü ülkesine ve milletine hizmetle geçirmiş, bugün Türkiye'de ve dünyada hatırası minnetle yad edilen tarihe mal olmuş bir şahsiyet olduğunu belirtti.

Özal'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine yön veren en önemli liderlerden birisi olduğunu aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi yazılırken onun isminin anılmadan geçilmesi mümkün değildir. Turgut Özal'ın Başbakanlık yaptığı dönemde Türkiye, devletçi bir ekonomiden serbest piyasa düzenine geçişi esas alan yapısal değişim programını gerçekleştirmiş. İthal ikamesini esas alan iktisadi yapıdan ihracata dayalı, büyümeyi esas alan rekabetçi bir piyasa ekonomisine kavuşarak adeta çağ atlamıştır. Vefatının sene-i devriyesinde büyük devlet ve gönül insanı Turgut Özal'ı hürmet ve minnetle anıyor, kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum."