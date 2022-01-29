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8 dakikada 25 bin liralık sigarayı böyle çaldı - Son Dakika

8 dakikada 25 bin liralık sigarayı böyle çaldı

29.01.2022 10:24
8 dakikada 25 bin liralık sigarayı böyle çaldı

Gaziantep'te bir markete giren hırsız, 8 dakikada içerisinde 25 bin lira değerinde sigara ile kasada bulunan 5 bin lira nakit parayı çaldı.

Gaziantep'te bir markete giren hırsız, 8 dakikada içerisinde 25 bin lira değerinde sigara ile kasada bulunan 5 bin lira nakit parayı çaldı. Hırsızın sigaralar ile nakit paraları çaldığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, şahsın o anki rahatlığı ve yüzünün açık olması ise dikkat çekti.

Olay, dün sabah erken saatlerde merkez Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi sabah erken saatlerde marketin kepenklerini kaldırdıktan sonra kapıyı girerek içeri girdi. Daha sonra marketin kasa kısmına yönelen şüpheli şahıs, 8 dakikada içerisinde önce kasada bulunan 5 bin lira nakit parayı poşete boşalttı, ardından da kasanın arkasındaki raflarda bulunan 25 lira değerindeki sigarayı avuç avuç toplayıp poşetlere doldurarak çaldı.

Hırsızlık anları saniye saniye kaydedildi

Şüpheli şahsın markete girdikten sonra kasaya yönelmesi, paralar ile sigaraları avuçlayarak poşetlere doldurma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın rahat tavırları ile yüzünün net olarak görünmesi ise dikkat çekti. Şüpheli şahsın, topladığı sigaralar ile paraları kasanın yanında bulunan poşetlere doldurarak gitme anları da görüntülerde yer aldı.

Market sahibi o anları anlattı

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası 30 bin liralık zarara uğradığını söyleyen market sahibi Emirhan İşgören, "Sabah erken saatlerde iş yerimizi açmaya geldiğimizde kapının açık, camların ise kırık olduğunu gördük. O an soyulduğumuzu anladık. Sonrasında içeriye girdiğimizde kasanın arkasındaki raflarda bulunan sigaraların çalındığını gördük. Kasadaki paranın da alındığını fark ettik. Yani hiçbir şey bırakmamışlar" dedi.

"Toplam 30 bin lira zararımız var"

Şüpheli şahsın yaklaşık 25 bin lira değerinde sigara ile 5 bin lira nakit parayı çaldığını söyleyen İşgören, "Yaklaşık 25 bin liralık sigara ile 5 bin lira değerinde paramızı almışlar. Toplam 30 bin liralık zararımız var. Kapıdaki 4 tane kilidi patlatarak içeri girmişler. Sonrasında da önce nakit parayı alıyor, ardından da sigaraları poşete dolduruyor. Sigara standı doluydu, hepsini boşaltıp gitmiş" şeklinde konuştu.

"Eli, yüzü açık, çok rahat"

Şüpheli şahsın yüzü açık şekilde hırsızlık yaptığını ve çok rahat tavırlar sergilediğini de aktaran İşgören, "İçeride 8 dakika kadar kalıyor ve o sürede de alması gerekenleri alarak çıkıyor. İlk gördüğümüzde şok geçirdik, çok kötü bir durum yaşadık. Adam kendi dükkanına girer gibi elini kolunu sallayarak girmiş, sonrasında da çıkıp gitmiş. Eli yüzü açık ve çok rahat. Kısa bir sürede 30 bin liralık hırsızlık yapıp gitmiş" diye konuştu. - GAZİANTEP

8 dakikada 25 bin liralık sigarayı böyle çaldı
8 dakikada 25 bin liralık sigarayı böyle çaldı
8 dakikada 25 bin liralık sigarayı böyle çaldı
8 dakikada 25 bin liralık sigarayı böyle çaldı
8 dakikada 25 bin liralık sigarayı böyle çaldı
8 dakikada 25 bin liralık sigarayı böyle çaldı

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Şehitkamil, Hırsızlık, Gaziantep, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 dakikada 25 bin liralık sigarayı böyle çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 dakikada 25 bin liralık sigarayı böyle çaldı - Son Dakika
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