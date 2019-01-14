Son Dakika Haberleri: 8 Darbeci Yunanistan'dan Ayrılmaya Hazırlanıyor"

8 Darbeci Yunanistan'dan Ayrılmaya Hazırlanıyor"

1 saat önce

Yunan basını, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan ve orada siyasi sığınma hakkı alan FETÖ üyesi darbeci 8 askerin, başka ülkeye gitmek için hazırlıklar yaptıklarını iddia etti.

8 Darbeci Yunanistan'dan Ayrılmaya Hazırlanıyor
Yunan basını, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan ve orada siyasi sığınma hakkı alan FETÖ üyesi darbeci 8 askerin, başka ülkeye gitmek için hazırlıklar yaptıklarını iddia etti.

Yunan Real News gazetesinin haberine göre, 8 darbecinin temsilcilerinin başka bir ülkeye gitmek için müzakereler gerçekleştirdikleri iddia edildi. Haberde, görüşülen ülkelerle Türkiye'ye kaçırılmama konusu için kesin güvence talep ettikleri bilgisi yer aldı. Gazete, hangi ülkelerle görüşmeler gerçekleştirildiğini açıklamazken, 4 FETÖ'cünün siyasi iltica işlemlerinin tamamlandığını, diğerlerinin de gelecek aylarda sonuçlanacağını belirtti. Türkiye'nin 8 darbecinin iade edilmesi talebini Yunan yargısı 3 kez reddetmişti. Yunanistan Danıştayı da darbecilerin iltica taleplerinin onaylanmasına yönelik karar almıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Yunanistan, Güncel
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