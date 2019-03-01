Son Dakika Haberleri: 8 Dhkp-C'liden 6'sı Tutuklandı

8 Dhkp-C'liden 6'sı Tutuklandı

1 saat önce

ŞİŞLİ'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 DHKP-C'liden 6'sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8 Dhkp-C'liden 6'sı Tutuklandı, System.String[]
ŞİŞLİ'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 DHKP-C'liden 6'sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat'ta Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li 8 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve başına 1 milyon lira ödül konularak Yeşil Kategoride aranan örgütün sözde genel sekreteri Ümit İlter, örgütün Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve başına 300 lira ödül konularak Gri Kategoride aranan Emel Yeşilırmak, İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve başına 300 lira ödül konularak Gri Kategoride aranan İbrahim Gökçek, örgütün sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu Barkın Timtik, örgütün sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu Barış Yüksel tutuklandı. Operasyon sırasında binada gözaltına alınan Betül V. ve Sultan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:49 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz Şanlıurfa'da Aranan Şahıslara Operasyon! Yatağın Altından Çıktılar

AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar! Ankara Yavaş Önde Gidiyor Erdoğan, Kürdistan Açıklaması Yapan HDP'li Vekillere Böyle Seslendi: Defolun Oraya Gidin!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 21:58:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Dhkp-C'liden 6'sı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]